El increíble hallazgo que reveló el deshielo de un glaciar en la Patagonia

El deshielo del glaciar Tyndall, ubicado en el extremo sur de Chile, permitió el hallazgo de un extraordinario registro paleontológico: más de 90 esqueletos de ictiosaurios, reptiles marinos que habitaron los océanos hace unos 131 millones de años, durante el Cretácico Temprano.

El descubrimiento aporta información excepcional sobre la vida de estos animales y su desarrollo en los antiguos mares de la Patagonia.

Las investigaciones fueron realizadas por especialistas de Argentina, Chile, Alemania y el Reino Unido. El material incluye ejemplares de diferentes edades, desde individuos recién nacidos hasta adultos, lo que convirtió al sitio en un punto de especial relevancia para estudiar la anatomía, alimentación, reproducción y muerte de estos reptiles.

Los ictiosaurios eran animales marinos con cuerpos alargados y aerodinámicos . Algunas especies podían desplazarse a velocidades cercanas a los 40 kilómetros por hora y, a diferencia de muchos reptiles, daban a luz en el agua. Sus grandes ojos estaban protegidos por anillos óseos que ayudaban a soportar la presión de las profundidades, mientras que sus dientes cónicos les permitían capturar peces, tortugas y calamares.

Su semejanza con los delfines actuales no significa que estuvieran emparentados directamente. Se trata de un caso de convergencia evolutiva, en el que organismos pertenecientes a grupos diferentes desarrollaron características corporales similares como respuesta a condiciones ambientales semejantes.

Un descubrimiento que comenzó en 1997

La historia del yacimiento se remonta a 1997, cuando los guías turísticos Andre Labarca y Natalie Tabenski encontraron fragmentos fósiles río abajo, dentro del Parque Nacional Torres del Paine. El hallazgo despertó el interés de los especialistas ante la posibilidad de que en el sector existieran restos de grandes reptiles marinos.

Seis años después, una expedición de la Universidad de Magallanes confirmó el potencial paleontológico del lugar. Durante esa campaña, Álvaro Zúñiga y Rodrigo Traub localizaron dos esqueletos parcialmente expuestos y articulados en las inmediaciones del glaciar.

Los trabajos continuaron durante los años siguientes. Entre 2004 y 2006, la paleontóloga Judith Pardo-Pérez registró 24 esqueletos bajo la supervisión de la investigadora Marta Fernández, del Museo de La Plata. Más tarde, el proyecto tomó una dimensión internacional con la participación de investigadores de Chile y Alemania.

Las campañas realizadas en 2009 y 2010 elevaron a 46 la cantidad de individuos articulados registrados. Con las expediciones posteriores, el número superó los 90 ejemplares, consolidando al glaciar Tyndall como uno de los sitios más importantes para conocer a los ictiosaurios del Cretácico Temprano.

La extraordinaria conservación de los fósiles se explica por las condiciones que existían en aquel antiguo fondo marino. Los cuerpos quedaron rápidamente cubiertos por arena y barro transportados por corrientes de turbidez, mientras que la falta de oxígeno redujo la acción de los carroñeros. De esta manera, numerosos esqueletos lograron permanecer articulados durante millones de años.

Fiona, el ictiosaurio y su feto

Entre los ejemplares encontrados se destaca uno particularmente singular. El último día de la campaña de 2009, los investigadores identificaron, a unos 300 metros del frente glaciar, la silueta casi completa de un ictiosaurio de aproximadamente cuatro metros de largo. Al año siguiente descubrieron un pequeño esqueleto entre sus costillas y determinaron que se trataba de una hembra preñada.

El rescate del ejemplar, sin embargo, tuvo que esperar hasta 2022. Para llegar hasta el lugar fue necesario realizar caminatas de entre diez y doce horas desde el sector Grey y utilizar caballos para trasladar parte del equipamiento. El bloque de roca que contenía los restos pesaba alrededor de 1.200 kilos y debió ser dividido en cinco piezas antes de ser retirado en helicóptero.

El fósil recibió el nombre de Fiona debido a su llamativo color verde. La tonalidad apareció después de aplicar un producto para consolidar los huesos y se relacionaba con plantas briófitas presentes dentro del fósil. El aspecto recordó a los investigadores al personaje de la película Shrek.

Una tomografía computarizada realizada en el Museo de Historia Natural Río Seco, en Punta Arenas, permitió estudiar el ejemplar sin necesidad de destruir la roca. El análisis determinó que pertenece a la especie Myobradypterygius hauthali, conocida hasta entonces únicamente a partir de fragmentos dispersos.

El feto encontrado en el interior de Fiona mide unos 15 centímetros y presenta la cola orientada hacia abajo, una posición asociada al nacimiento de ballenas y delfines que disminuye el riesgo de que las crías se ahoguen durante el parto. Además, los científicos detectaron restos de peces en el aparato digestivo de la madre y una antigua lesión cicatrizada en una de sus aletas.

El deshielo continúa revelando fósiles

Los restos recuperados permanecen bajo custodia y exhibición en el museo chileno. Mientras tanto, el glaciar Tyndall sigue retrocediendo y deja al descubierto nuevas superficies rocosas.

El fenómeno representa una oportunidad para la investigación científica, pero también plantea un desafío. Los fósiles que quedan expuestos por el retiro del hielo pasan a estar sometidos directamente al clima y a la erosión, por lo que los especialistas deben actuar antes de que esos procesos deterioren la evidencia.

Así, el retroceso de un glaciar que avanza sobre un paisaje remoto termina revelando restos de un océano desaparecido hace 131 millones de años y permite reconstruir aspectos de la vida de animales que dominaron los mares durante la era de los dinosaurios.