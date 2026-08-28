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El ITU de la UNCuyo comenzará en septiembre diplomados en ciberseguridad, marketing y vino

La UNCuyo confirmó la realización de nuevas capacitaciones y formaciones a través del ITU. Cómo acceder e inscribirse desde septiembre.

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El ITU de la UNCuyo.

El ITU de la UNCuyo.

El ITU de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) iniciará en septiembre el cursado de una amplia variedad de trayectos formativos y capacitaciones profesionales. Las mismas serán de gestión en calidad, ciberseguridad, marketing, comercio electrónico y mucho más. Cómo inscribirse y formar parte.

Con un esquema pedagógico que combina el dictado virtual sincrónico, regímenes 100% virtuales y encuentros presenciales, estas ofertas académicas se presenta como una gran oportunidad para continuar la formación profesional o mejorar la empleabilidad de las personas.

Esta nueva temporada de capacitación universitaria está diseñada para responder a las demandas del mercado laboral actual, permitiendo a los interesados especializarse en temáticas que van desde la trazabilidad logística y el comercio electrónico hasta la simulación de piezas y la seguridad digital, mediante cursados virtuales sincrónicos y encuentros presenciales.

Estas son las capacitaciones que brindará el ITU de la UNCuyo

Introducción a la Gestión de Calidad

El próximo 7 de septiembre comienza este curso introductorio que tiene por objetivo desarrollar las competencias necesarias para comprender, implementar y gestionar sistemas de gestión de la calidad, con base en la normativa ISO 9001 vigente, aplicando herramientas de mejora continua y enfoques modernos de liderazgo y planificación en organizaciones de bienes y servicios. Las clases se llevarán a cabo en 10 encuentros presenciales los días lunes, de 20 a 22, en el aula de audiovisuales del ITU Sede Central (Campus UNCUYO). La Inscripción aquí.

Administración de Cooperativas: de la teoría a la práctica

Este diplomado, cuto dictado comienza el 8 de septiembre, se fija como objetivo general brindar herramientas teórico-prácticas para la gestión eficiente de cooperativas, promoviendo el fortalecimiento institucional del sector mediante la capacitación de sus integrantes. Más información e inscripción.

Diplomado en Comercio Electrónico

En este diplomado se aborda de manera integral todos los aspectos relevantes para el éxito en el mundo del e-commerce y la logística de última milla. El desarrollo de una plataforma de comercio electrónico exitosa se logra empleando estrategias efectivas de marketing digital y una logística eficiente que garantice la satisfacción del cliente hasta la última etapa del proceso: la entrega del producto en su destino final. Con un régimen de cursado 100% virtual, la formación comienza el próximo 8 de septiembre. Inscripción.

Diplomado en Logística

Este diplomado tiene como objetivo gestionar estratégicamente los flujos físicos y de información de la cadena de suministro, bienes y servicios de una Organización. Asimismo también buscar proporcionar una formación especializada junto al manejo de tecnologías de trazabilidad con el objeto de satisfacer las exigencias de los mercados. Comienza el 8 de septiembre, con un régimen de cursado totalmente virtual. Inscripción.

Vino, Negocios y Marketing

Herramientas y desarrollo de habilidades para la Industria del Vino. Esta formación aportará a quienes se inician en este sector, capacidad de adaptación a nuevas situaciones, nuevos mercados, nuevas tecnologías y nuevos productos. Con modalidad 100% virtual, comienza el próximo 8 de septiembre. Detalles y enlace para registrarse.

Diplomado en Ciberseguridad

Esta propuesta tiene como fin formar profesionales con competencias teóricas y prácticas en ciberseguridad, capaces de identificar, analizar, prevenir y responder a amenazas digitales mediante la implementación de soluciones de protección en infraestructuras de red, sistemas y aplicaciones. Comienza el 14 de septiembre, con cursado lunes y miércoles, de 18 a 21, de manera virtual sincrónica. Información e inscripción.

SolidWorks - Nivel Intermedio

Esta formación busca profundizar en el uso de SolidWorks para el análisis, simulación y manufactura de piezas y ensamblajes. El objetivo es que los participantes adquieran habilidades en la simulación por elementos finitos, el análisis de flujo de fluidos y el mecanizado asistido, integrando herramientas avanzadas de CAD, CAE y CAM para optimizar el diseño y la fabricación de componentes mecánicos. Comienza el 15 de septiembre. Información detallada e inscripción.

Autoelevadores: operación de autoelevadores (inscripción) y renovación credencial (inscripción).

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