Martín Varsavsky y una charla que enriquece

El lugar fue el restaurante Zonda en la bodega Lagarde, reservado para un grupo reducido de personas que se dieron cita a las 18:00 hs. La anfitriona Sofía Pescarmona, la invitación del Grupo Broda y el invitado a una charla amena, informativa, distendida, el emprendedor empresario Martín Varsavsky .

El orador había sido citado en MDZ, en un artículo de Mauricio Runno: Martín Varsavsky y un extravagante bunker «Wamani» en la cordillera .

Martín nos trasladó por parte de su historia de hombre de negocios de avanzada, ingenioso, inquieto. De sus logros y también de sus menores fracasos. Hombre de mundo, con residencias en diversos países, asentado en Madrid actualmente y padre feliz de siete hijos. ”M e encanta ser papá”, repitió en más de una oportunidad.

Interesado en el país desde siempre y desencantado por el fracaso como norma y las consecuentes decepciones, las ideas y el fervor de Javier Milei cuando apareció estentóreamente en la política nacional le llamaron la atención gratamente.

Martín Varsavsky en una charla distendida y enriquecedora con un grupo de empresarios mendocinos

Convertido Milei en presidente, vislumbró algo completamente diferente a lo conocido y comenzó a seguirlo en redes sociales. Esa era su única relación, cuando el presidente le encomendó una reunión con los líderes mundiales de las empresas tecnológicas más importantes.

Menuda tarea y las propias dudas en conseguir semejante encuentro. Esos hombres no tuvieron interés en reunirse con las máximas autoridades de Francia, Alemania, Inglaterra. Escollo duro, pero logrado. Con éxito, según sus propias palabras, porque el presidente se explayó frente a su selecta audiencia en sus ideas de libertad y apoyo al capitalismo, refiriéndose sólo al final a la Argentina y su tarea de presidente.

Se autoproclamó como punta de lanza para desterrar la persistencia del intervencionismo exagerado y asfixiante del Estado, paralizador de emprendedurismo y crecimiento genuino por parte de innovadores privados. Desde Argentina al mundo.

martín varsavsky 3 Martín Varsavsky en Mendoza Gentileza Broda

Entusiasmado con la IA, Martín se explayó vastamente, con ejemplos, ideas, proyectos propios y con la certeza de su prevalencia en el mundo presente y próximo. Advirtió a estar atentos e involucrarse, con convicción e inteligencia.

Destacó la situación económica de algunos países europeos como Suiza y Noruega, aunque admitió los inconvenientes que acarrea Europa en su conjunto. Presencia exagerada del Estado de bienestar, la guerra en su territorio, ambientalismo extremo, corrientes migratorias abundantes y una tasa de natalidad muy baja, han colocado al viejo continente en una situación preocupante.

Pirámide invertida en crecimiento poblacional mientras los países africanos procrean hijos en abundancia y ya pueblan en cantidad muchas ciudades europeas.

broda Joaquín Barbera (Broda) empresario e impulsor del encuentro Gentileza Broda

Argentina y Mendoza lugar de oportunidades . Ajenas y alejadas a una posible conflagración bélica mundial y nuclear. Sin riesgo de pérdida de vidas y carencia de alimentos. Se inclinó por adquirir tierras en San Carlos, para estar tranquilo, lejano y a salvo con su familia.

Con amigos mendocinos concretan inversiones en conjunto. Espíritu y acción de hacedores . El mundo es un punto.

Señaló también las ventajas de Mendoza, por su capacidad de generar energía, la minería, la sociedad de conocimiento, el petróleo de la lonja de Vaca Muerta y el turismo, con el mundo de las bodegas y la gastronomía.

El encuentro fue aleccionador y reflejo del mundo actual. Puro valor agregado, bien receptado por los afortunados concurrentes. Gracias Martín por tus palabras y también a los escuchas que intervinieron. Todo interesante.