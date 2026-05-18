Santiago Caputo a la interna: "Vine con el presidente, me iré con el presidente"

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso”, escribió Santiago Caputo en X, en medio de la escalada interna que volvió a exponer la pelea entre los santicaputistas y los sectores alineados con Karina Milei y los Menem.

En el mismo mensaje, el asesor presidencial ratificó su pertenencia política al lado de Javier Milei y dejó una frase con tono de permanencia y desafío: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. Gracias por su atención! TMAP”.

El mensaje llegó después de una serie de cruces públicos que dejaron a la vista una interna libertaria cada vez menos contenida. Días atrás, Santiago Caputo había apuntado contra la cuenta @PeriodistaRufus y publicó: “Que gagá”, junto a una captura que, según él, vinculaba ese perfil con Martín Menem. Luego redobló la apuesta con una frase dirigida al sector karinista: “No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera. Qué banda de improvisados con consumos postergados”.

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La tensión creció cuando esa cuenta fue eliminada. Caputo volvió a intervenir y sostuvo que borrar el perfil sólo confirmaba que pertenecía al sector al que acusaba. En paralelo, Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, amplificó publicaciones de cuentas cercanas a la tropa digital caputista.