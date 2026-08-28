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Zonda débil en el sur y poco cambio de la temperatura: así estará el tiempo este sábado en Mendoza

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable, con una mínima de 8 ºC y una máxima de 19 ºC. Cuándo empieza a desmejorar.

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Cómo estará el tiempo este sábado y durante los próximos días.

Cómo estará el tiempo este sábado y durante los próximos días.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada algo nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste: una mínima de 8 ºC y una máxima de 19 ºC. También se prevé la concurrencia de viento Zonda en algunos sectores de la provincia.

Así estará el tiempo este sábado en Mendoza

  • Viento: se prevé viento Zonda débil desde las 13 hasta las 20, únicamente en la precordillera sur, Malargüe y sur de Malargüe.
  • Nubosidad: el llano provincial permanecerá generalmente despejado durante gran parte del día.
  • Alta Montaña: se prevén precipitaciones débiles, especialmente en el sector sur, que finalizarían alrededor de las 17 – 18. En el resto del sector cordillerano continuará la nubosidad.

Pronóstico para los próximos días

El domingo se anticipa con poco cambio de la temperatura y vientos moderados, con una máxima superior a los 20 ºC. Vale remarcar que continuarán las nevadas en cordillera.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El lunes habrá poco cambio en las condiciones del tiempo en la provincia y recién para el martes se espera que baje la temperatura, aunque de momento no hay lluvias en el radar.

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