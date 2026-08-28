Zonda débil en el sur y poco cambio de la temperatura: así estará el tiempo este sábado en Mendoza
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable, con una mínima de 8 ºC y una máxima de 19 ºC. Cuándo empieza a desmejorar.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este sábado una jornada algo nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del noreste: una mínima de 8 ºC y una máxima de 19 ºC. También se prevé la concurrencia de viento Zonda en algunos sectores de la provincia.
Así estará el tiempo este sábado en Mendoza
- Viento: se prevé viento Zonda débil desde las 13 hasta las 20, únicamente en la precordillera sur, Malargüe y sur de Malargüe.
- Nubosidad: el llano provincial permanecerá generalmente despejado durante gran parte del día.
- Alta Montaña: se prevén precipitaciones débiles, especialmente en el sector sur, que finalizarían alrededor de las 17 – 18. En el resto del sector cordillerano continuará la nubosidad.
Pronóstico para los próximos días
El domingo se anticipa con poco cambio de la temperatura y vientos moderados, con una máxima superior a los 20 ºC. Vale remarcar que continuarán las nevadas en cordillera.
El lunes habrá poco cambio en las condiciones del tiempo en la provincia y recién para el martes se espera que baje la temperatura, aunque de momento no hay lluvias en el radar.