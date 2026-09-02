El efecto del adiós de Lionel Messi: camisetas agotadas y furor entre los hinchas argentinos

El adiós de Lionel Messi a la Selección Argentina generó un impacto que fue mucho más allá de lo deportivo. Mientras los hinchas todavía intentan asimilar el final de una etapa que se extendió durante más de dos décadas y que nadie quería que llegara, las camisetas con el nombre del capitán comenzaron a desaparecer de las principales tiendas de indumentaria deportiva.

Como ocurrió durante algunos de los momentos más importantes de su carrera, la Messimanía volvió a hacerse sentir; esta vez, impulsada por la búsqueda de un recuerdo de la camiseta que Messi defendió durante 207 partidos, con la que alcanzó la gloria después de años de frustraciones, críticas y finales perdidas, y que lució por última vez en el Mundial 2026.

Un relevamiento realizado en las páginas de Adidas , Solo Deportes y Dexter muestra que varios de los modelos estampados con el nombre y el número del rosarino están agotados. En otros casos, apenas quedan disponibles algunos talles pequeños, mientras que la personalización aparece como una de las pocas alternativas para quienes todavía buscan conseguirla.

La camiseta de Messi, agotada después del anuncio de su retiro de la Selección.

En la tienda oficial de Adidas están agotadas tanto la camiseta titular como la suplente de la edición especial inspirada en el Mundial de Alemania 2006, el primero que Messi disputó con la Selección Mayor y en el que convirtió su primer gol en una Copa del Mundo. Ambos modelos recuperan los diseños utilizados durante el torneo en el que la Argentina quedó eliminada ante el conjunto local en los cuartos de final.

La falta de stock también alcanza a la colección presentada para el Mundial 2026. La camiseta suplente con el nombre del capitán figura agotada en su versión tradicional y también en la versión jugador, un modelo de mayor valor que replica con más fidelidad la indumentaria utilizada por los futbolistas. De la titular estampada, en tanto, solamente quedan disponibles los talles XS y S.

La azul del 2006, la camiseta con la que Messi marcó su primer gol en el 6-0 ante Serbia y Montenegro.

La alternativa de Argentina y de Messi, completamente agotada. EFE

De todas maneras, Adidas todavía ofrece una alternativa: comprar la camiseta titular o suplente sin un nombre predeterminado y personalizarla. Entre las opciones disponibles aparece la posibilidad de elegir a Messi, por lo que los hinchas aún pueden conseguir un modelo con el apellido y el número del futbolista.

Qué ocurre en los sitios alternativos

La situación se repite en otras dos importantes cadenas deportivas. En Solo Deportes, la camiseta titular de la Selección con el nombre de Messi está agotada, al igual que la suplente. En Dexter, por su parte, de la titular estampada únicamente queda el talle S, mientras que la suplente no se vende con esa posibilidad.

La falta de stock refleja el efecto inmediato de una despedida que marcó el cierre de una era para el fútbol argentino. Después de acompañarlo durante más de 20 años, los hinchas volvieron a buscar su camiseta como una forma de conservar un recuerdo del capitán que levantó la Copa del Mundo y transformó una historia atravesada por el dolor en una etapa de gloria.