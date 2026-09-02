Lionel Messi: el reconocimiento que impulsan en el Congreso tras su retiro de la Selección argentina

Una diputada de la Coalición Cívica impulsó una distinción para el excapitán tras su retiro, basada en su trayectoria y proyección internacional.

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina abrió una etapa de homenajes para quien fue su capitán durante los años más exitosos del último ciclo. En ese contexto, una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone concederle una distinción por su trayectoria deportiva y la manera en que representó al país.

El planteo pertenece a Mónica Frade, diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto de resolución —no de ley— que busca declarar al futbolista “embajador ilustre e itinerante de la República Argentina”, en reconocimiento a su contribución a la difusión de la identidad y los valores nacionales en el mundo. La legisladora integra la Cámara baja desde 2023 y tiene mandato hasta diciembre de 2027, según su perfil oficial en Diputados.

Qué reconocimiento proponen para Lionel Messi La denominación elegida apunta a otorgarle un título honorífico por el alcance internacional de su figura. El término “itinerante” alude a la presencia que Messi mantuvo fuera del país durante la mayor parte de su carrera profesional, primero en España y Francia y luego en Estados Unidos. Pese a ese recorrido, su vínculo deportivo con la Argentina se sostuvo durante más de dos décadas. Por su naturaleza parlamentaria, la iniciativa busca que la Cámara exprese un reconocimiento institucional y no equivale a una designación dentro del servicio diplomático. Los proyectos de resolución constituyen una categoría diferente de las iniciativas destinadas a crear o modificar leyes.

El respaldo deportivo de la propuesta abarca una trayectoria que comenzó en las selecciones juveniles y terminó con Messi convertido en el máximo referente de la Mayor. Fue campeón mundial Sub 20 en 2005 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Después llegaron la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar de ese mismo año y la Copa América 2024. La Asociación del Fútbol Argentino también contabiliza 125 goles con la camiseta albiceleste y seis participaciones mundialistas. A los 39 años, cerró su recorrido como el futbolista argentino con más partidos, tantos y títulos en el seleccionado nacional. La AFA repasó su carrera y sus estadísticas después del anuncio.

Instagram, Lionel Messi La despedida de Messi de la Selección argentina El rosarino comunicó su decisión el 31 de agosto, semanas después de disputar la final del Mundial 2026. La Argentina cayó 1-0 ante España, pero Messi volvió a ocupar un lugar decisivo durante el torneo: marcó ocho goles, entregó cuatro asistencias y condujo al equipo hasta el partido por el título. Además, se convirtió en el único jugador argentino que disputó tres finales de una Copa del Mundo.