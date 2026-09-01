Tras el retiro de Messi, Paredes volvió a poner en duda su continuidad en la Selección: "Difícil que siga"

Leandro Paredes reconoció que analiza dar un paso al costado de la Selección y admitió que la salida del capitán puede ser determinante en su decisión.

¿Se viene otra despedida en la Selección? Tras el anuncio de Lionel Messi, Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Albiceleste.

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina no solo marcó el final de una era: también abrió interrogantes sobre la continuidad de algunos de sus históricos compañeros. Uno de ellos es Leandro Paredes, quien volvió a poner en duda su futuro con la Albiceleste y reconoció que la salida del capitán podría acelerar su decisión.

En la previa del partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, el mediocampista fue contundente al ser consultado sobre su futuro en el seleccionado. “Va a ser difícil que siga por todo, por lo que dije en ese momento, por la suspensión, por la decisión de Leo (Messi). Sin él va a ser difícil que todo siga funcionando igual”, expresó ante los medios.

Paredes, tras el retiro de Messi, puso en duda su continuidad en la Selección Paredes y su posible retiro de la Selección ESPN Paredes explicó que todavía debe conversar con Lionel Scaloni antes de tomar una determinación definitiva. "La vara está muy alta y seguir compitiendo de esa manera, lograr cosas importantes va a ser difícil. Creo que en este proceso hemos conseguido armar un grupo de personas y jugadores increíbles y en ese grupo teníamos a nuestro líder que era Leo. Que no esté él va a ser muy difícil”, sostuvo.

El campeón del mundo también se refirió al impacto que tuvo el anuncio de Messi dentro del plantel. “Fue durísimo. Seguramente como lo ha recibido todo el país, todo el mundo del fútbol por lo que significa para el deporte, los jugadores y nuestro país”, manifestó. Y destacó el legado que dejó el capitán: “No rendirse nunca, demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero que al final se cumplen”.