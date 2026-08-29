El sincericidio de Paredes sobre por qué rechazó la oferta del Milan para seguir en Boca

Leandro Paredes tuvo la oportunidad de volver a jugar en el Viejo Continente con el Rossonero, pero decidió quedarse en el Xeneize.

Leandro Paredes volvió a Boca para quedarse. El mediocampista es el gran referente del equipo de Rodolfo Arruabarrena, lleva la cinta de capitán y, por rendimiento y jerarquía, se convirtió rápidamente en una pieza indispensable. Por eso, cualquier posibilidad de una salida encendía las alarmas en el Xeneize. Sin embargo, después del triunfo agónico ante Lanús, el campeón del mundo despejó todas las dudas y reveló que rechazó propuestas de Europa porque tiene muy claro dónde quiere estar.

Paredes regresó al club de sus amores a mediados de 2025, después de varios años en el fútbol europeo, para afrontar su segunda etapa con la camiseta azul y oro. Desde entonces, su presencia fue mucho más que la de un futbolista dentro de la cancha: se transformó en uno de los principales líderes del vestuario y en el jugador sobre el que Boca construyó buena parte de su proyecto. En este mercado, esa importancia también despertó el interés de distintos clubes del Viejo Continente, entre ellos el Milan.

El propio Paredes confirmó que recibió varios llamados: “Fueron varios los equipos que me han llamado”, reconoció en una entrevista exclusiva con ESPN luego del agónico triunfo ante Lanús. Y agregó: “Les agradezco. He hablado yo también”. Una respuesta que rápidamente abrió la puerta a la pregunta inevitable: ¿por qué decidió quedarse en Boca?

Paredes dejó en claro el por qué rechazó al Milan para seguir en Boca "UNA VEZ QUE ESTOY ACÁ, ¿DÓNDE VOY A IR?, ESTOY FELIZ" Leandro Paredes habló sobre el interés que tuvo Milan y otros equipos europeos por él y dejó bien en claro que de Boca no se va. pic.twitter.com/5KypXm2lnj — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026 La respuesta del capitán fue contundente y no dejó demasiado margen para las especulaciones: “Pero tenía muy en claro lo que quería y lo que quiero para mi futuro”, aseguró. Y entonces soltó la frase que terminó de despejar cualquier duda sobre su decisión: “Estoy en el lugar que amo, donde quería estar”. Paredes eligió continuar en Boca pese a las propuestas que llegaron desde Europa y volvió a ratificar el vínculo especial que mantiene con el club.