En qué momento Messi les avisó a sus compañeros que se retiraba de la Selección y qué pedido les hizo

Lionel Messi confirmó este lunes que no volverá a jugar para la Selección, pero sus compañeros ya conocían la decisión. Su pedido especial para el futuro.

Messi ya les había anunciado a sus compañeros su retiro de la Selección: cuándo fue y qué les pidió.

Lionel Messi no sorprendió a sus compañeros con el anuncio de su retiro de la Selección argentina. El capitán ya les había comunicado su decisión en el vestuario, después de la final del Mundial 2026 ante España. Aquella noche, marcada por la tristeza de haber quedado nuevamente a las puertas del título, la Pulga reunió al plantel y les anticipó que había llegado el final de su recorrido con la camiseta albiceleste.

De acuerdo con la información publicada por Olé, Messi esperó unos minutos después del partido y, antes de que la delegación se dirigiera al hotel, tomó la palabra como capitán. Primero agradeció a sus compañeros por el esfuerzo realizado durante el Mundial y les transmitió el orgullo que sentía por el grupo. Pero el motivo principal de aquella charla era comunicarles personalmente una decisión que ya tenía tomada.

Messi ya les había contado a sus compañeros que se retiraba de la Selección Leo les comunicó la decisión en el vestuario después de la final del Mundial 2026 ante España. FotoBaires "Este fue mi último partido en la Selección", les dijo Messi a sus compañeros después de la derrota ante España. La definición llegó en un momento especialmente doloroso, pero el capitán entendía que era el momento de cerrar una historia de 21 años con la camiseta argentina. A sus 39 años, acababa de disputar otro Mundial en un nivel extraordinario y había vuelto a llevar a la Albiceleste hasta la final.

Pero Messi no se quedó solamente con el anuncio. También les hizo un pedido a los integrantes del plantel, uno que tenía que ver directamente con aquello que consideró fundamental para construir la etapa más exitosa de la historia reciente de la Selección. “Lo único que les quiero pedir es que sigan con este grupo hermoso. El grupo fue lo que nos trajo hasta acá, los que nos hizo construir lo que construimos y lograr lo que logramos”, expresó.

Leandro Paredes había anticipado qué pensaba hacer Messi tras la final del Mundial La charla quedó puertas adentro durante varias semanas. Algunos futbolistas se marcharon de Estados Unidos con la esperanza de que Messi pudiera cambiar de opinión, especialmente por el nivel que había mostrado durante el Mundial. Leandro Paredes fue uno de los pocos que hizo referencia públicamente a aquella decisión y, ya de regreso en Argentina, manifestó su deseo de que el capitán continuara.