Cuándo será el partido de despedida de Messi de la Selección argentina: fecha y sede tentativa

A falta de confirmación oficial, parece un hecho que Lionel Messi jugará un encuentro en el país para vestir por última vez la camiseta albiceleste. ¿Qué se sabe?

El anuncio de Lionel Messi sacudió al mundo y abrió, casi de inmediato, una pregunta inevitable: ¿cuándo será la última vez que el capitán se ponga la camiseta de la Selección argentina? Si bien no se confirmó su despedida, es un secreto a voces que el 10 tendrá una última función en nuestro país.

La idea de la AFA es que pueda cerrar su ciclo con la Albiceleste dentro de una cancha y acompañado por los hinchas que lo vieron levantar la Copa América (dos veces), la Finalissima y la Copa del Mundo. Y lo cierto es que el calendario ofrece una ventana que podría ser clave para organizar ese momento único en la historia.

Los detalles del partido de despedida de Messi tras su retiro de la Selección La próxima fecha FIFA tendrá una particularidad: se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre y las selecciones tendrán la posibilidad de disputar hasta cuatro partidos amistosos. Argentina, en principio, tenía previsto jugar dos o tres encuentros fuera del país, pero el anuncio de Messi obliga a cambiar los planes.

Según informó en Líbero Gastón Edul, periodista de TyC Sports que sigue el día a día de la Albiceleste, el partido homenaje al capitán se disputaría durante esa ventana internacional. Todavía no hay una fecha exacta ni demasiadas precisiones, algo lógico teniendo en cuenta que la decisión de la Pulga se conoció hace algunas horas y que en Ezeiza todavía la están terminando de procesar.

Cuándo será la despedida de Messi de la Selección argentina. Video: TyC Sports Claro que, a la hora de plantear un posible escenario, el Monumental pica en punta para albergar semejante acontecimiento. La cancha de River se transformó en la casa de la Scaloneta y fue, además, el lugar elegido para recibir al plantel campeón del mundo después de la consagración en Qatar 2022.