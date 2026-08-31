En su carta de despedida, Lionel Messi dejó una frase que, casi al pasar, revela una de las principales claves detrás de su decisión.

El detalle oculto en la carta de Messi que explica su decisión de retirarse de la Selección argentina: la muerte de su papá El propio Leo fue quien reveló el detalle al final del mensaje con el que hizo pública la noticia. “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final”, explicó. Y enseguida dejó una frase que terminó de aclarar por qué decidió contar ahora aquello que ya había escrito: “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”. En esas pocas palabras quedó resumido todo: la decisión ya estaba tomada, pero el golpe más duro de su vida terminó de confirmar el camino que había elegido.

El posteo con el que Messi anunció su retiro de la Selección argentina. Jorge Messi fue mucho más que el padre de Lionel y su representante. Fue uno de los pilares de su vida desde que aquel chico nacido en Rosario comenzó a soñar con ser futbolista. Estuvo presente durante sus primeros pasos, acompañó su llegada a Barcelona, atravesó junto a él los momentos más difíciles de su carrera y también disfrutó de la gloria que finalmente alcanzó con la Selección. Por eso, la muerte de Jorge inevitablemente le dio otra dimensión a una decisión que Messi ya venía procesando.

Después de aquella final del Mundial, Leo entendió que su ciclo con la Albiceleste podía haber llegado a su punto final. Había conseguido lo que durante tantos años parecía imposible: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, además de haber llevado a Argentina nuevamente a una final del mundo. Había sufrido derrotas, críticas y frustraciones, pero también había conseguido dejar atrás todo eso y convertirse definitivamente en leyenda.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió Messi en su despedida. Una frase que resume el desgaste de una etapa que comenzó en 2005 y que atravesó prácticamente toda su carrera profesional. A los 39 años, con el retiro del fútbol cada vez más cerca, el capitán entendió que también era momento de empezar a correrse para darle lugar a los futbolistas que vienen detrás y permitir que una nueva generación tome las riendas de la Selección argentina.