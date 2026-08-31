El mensaje de Celia Cuccittini que conmovió a todos tras el anuncio de Lionel Messi

El país quedó totalmente en shock luego de que Lionel Messi anunciara mediante una desgarradora carta que no seguirá en la Selección argentina. En medio de todo esto, Celia Cuccitini, madre del capitán, decidió romper el silencio y conmovió a todos con el mensaje que compartió.

"Adri le escribió a Celia, que nos ve habitualmente, y le mandamos un beso gigante", expresó Rodrigo Lussich en el programa Intrusos (América TV). Fue el propio periodista quien leyó el mensaje, ya que Adrián Pallares se encontraba totalmente conmocionado por la noticia.

La palabra de Celia Cuccittini tras la carta de Lionel Messi "Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes, pero lo importante es que él sea feliz", comenzó diciendo la madre del mejor jugador del mundo que marcó una era en el fútbol mundial.

Celia Cuccittini habló tras la carta de Lionel Messi Captura de video / América TV. En otra parte del texto, expresó: "El papá siempre decía 'qué voy a hacer cuando no juegue más' y pasó todo junto, increíble", finalizó Celia en el mensaje que le envió a uno de los conductores del ciclo de canal América.

La triste carta con la que Lionel Messi anuncio su retiro de la Selección argentina "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", fueron las primeras palabras de Leo. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", expresó Lionel Messi.