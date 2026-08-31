El mensaje de Celia Cuccittini que conmovió a todos tras el anuncio de Lionel Messi
Celia Cuccittini rompió el silencio luego de que su hijo confirmó que finalmente dejará la Selección argentina tras una carrera espectacular.
El país quedó totalmente en shock luego de que Lionel Messi anunciara mediante una desgarradora carta que no seguirá en la Selección argentina. En medio de todo esto, Celia Cuccitini, madre del capitán, decidió romper el silencio y conmovió a todos con el mensaje que compartió.
"Adri le escribió a Celia, que nos ve habitualmente, y le mandamos un beso gigante", expresó Rodrigo Lussich en el programa Intrusos (América TV). Fue el propio periodista quien leyó el mensaje, ya que Adrián Pallares se encontraba totalmente conmocionado por la noticia.
La palabra de Celia Cuccittini tras la carta de Lionel Messi
"Hola Adri, los estoy mirando y sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, estamos toda la familia muy tristes, pero lo importante es que él sea feliz", comenzó diciendo la madre del mejor jugador del mundo que marcó una era en el fútbol mundial.
En otra parte del texto, expresó: "El papá siempre decía 'qué voy a hacer cuando no juegue más' y pasó todo junto, increíble", finalizó Celia en el mensaje que le envió a uno de los conductores del ciclo de canal América.
La triste carta con la que Lionel Messi anuncio su retiro de la Selección argentina
"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", fueron las primeras palabras de Leo. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", expresó Lionel Messi.
Luego, agregó: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho" y enseguida dejó una frase que resume todo: "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".
"Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)". Y, en plano más puntual, explayó: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos", sostuvo el capitán del seleccionado.