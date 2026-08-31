El último posteo de Silvina Luna que sigue conmoviendo a todos a tres años de su muerte

Silvina Luna falleció el 31 de agosto del 2023 y en esta fecha tan especial volvió a viralizarse su última publicación.

El 31 de agosto del 2023, el mundo del espectáculo quedó en shock, en silencio y con mucha tristeza cuando la noticia de la muerte de Silvina Luna se confirmó. La ex Gran Hermano falleció tras luchar contra un grave problema de salud que la fue deteriorando con el correr de los años.

En medio del dolor por su partida, se volvió a viralizar el último posteo que realizó, donde se la ve en el hospital contando las novedades sobre el estado de salud: "Hola amigos. Estoy acá en la sala de diálisis del Hospital Italiano. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora".

La última publicación de Silvina Luna que sigue causando conmoción "Empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y el camino al trasplante", expresó en ese último video que subió a su cuenta de Instagram donde se la pudo notar muy positiva. A tres años de la triste muerte, los seguidores decidieron ir al posteo para dedicarle unas palabras.

Los seguidores le dejaron mensajes a Silvina en su última publicación. Instagram: @silvinalunaoficial. "Tres años. Y todavía me acuerdo perfectamente de ese día y del momento en el que me enteré", "Silvi: tres años de tu partida. Siempre en nuestros corazones. Quien es recordado, nunca muere", "Transmitías una paz. Ya estás libre del dolor. Descansá hermosa. "Aquí, sin conocerte, se te extraña", fueron algunos de los comentarios que decidieron compartir los usuarios.

El posteo de Gustavo Conti a tres años de la muerte de Silvina Luna Gustavo Conti fue muy amigo de Silvina Luna y su amistad comenzó en Gran Hermano. Desde aquel momento se volvieron inseparables y compartieron siempre lindos momentos junto a Ximena Capristo y el hijo que Gustavo tuvo justamente con su pareja.