El desgarrador posteo que Gustavo Conti le dedicó a Silvina Luna a tres años de su muerte: "Nunca te fuiste"

Gustavo Conti emocionó a sus seguidores tras el escrito que le dedicó a su amiga en esta fecha especial y muy dolorosa.

Un 31 de agosto, pero del 2023, el mundo del espectáculo quedó paralizado luego de la triste noticia del fallecimiento de Silvina Luna. Gustavo Conti, amigo de la modelo, decidió recordarla en redes sociales y emocionó a todos con su posteo en la red social Instagram.

El marido de Ximena Capristo siempre comparte publicaciones para que nadie olvide a Silvina y esta fecha no fue la excepción. El ex Gran Hermano subió una imágenes junto a su querida amiga y las mismas fueron acompñadas por un texto muy especial: "Hoy 3 años, ya gordita hermosa…".

"El tiempo pasa, tan rápido… pero nunca te fuiste, todos los días rezo por vos y recuerdo lo inmensamente que fuiste siempre… solamente recuerdos, sonrisas y todo lo lindo que vivimos nosotros", siguió escribiendo Gustavo Conti a tres años del triste fallecimiento de Silvina Luna.

El posteo de Gustavo Conti a tres años de la muerte de Silvina Luna Gustavo Conti recordó a Silvina Luna. Instagram: @gusconti. En el final, agregó: "Amor, alegría y sobre todo la calidad de persona que te destacaba de un ser humano común... Hoy deseo que estés en paz, aunque me deje gusto a poco no saber nada nuevo vos. Siempre presente, Silvina".

Revelaron la causa de muerte de Silvina Luna En el año 2025 revelaron finalmente la causa de muerte de Silvina Luna y todo sucedió en el programa de Mariana Fabbiani, donde compartieron detalles de la enfermedad que terminó con la vida de la ex Gran Hermano.