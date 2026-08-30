Maxi López desmintió a Wanda Nara con un fuerte comunicado y crece la polémica: "Cada uno sabe lo que..."

Maxi López compartió un comunicado en su cuenta de Instagram para desmentir a la conductora de Telefe y fue contundente.

Maxi López fue uno de los invitados a PH, Podemos Hablar, y allí contó una anécdota íntima que sucedió mientras él se encontraba jugando en Rusia. Tras lo sucedido, Wanda Nara salió con los tapones de punta y arremetió contra el padre de sus hijos, con quien pudo recomponer la relación y hoy tienen una buena amistad.

Sin embargo, estos posteos no le gustaron para nada al exfutbolista: "Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde porque soy buenísima en esto también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos".

Maxi decidió compartir un comunicado tras la furia de Wanda Nara y fue tajante: "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclararo algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange".

El contundente comunicado de Maxi López "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados. El pasado no se puede reescribir según el momento. Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados", siguió expresando el exmarido de la figura de Telefe respecto a las historias que subió en sus redes sociales.