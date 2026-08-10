Celia Cuccittini decidió romper el silencio tras la muerte de Jorge Messi: el mensaje que conmovió a todos

Marina Calabró dio detalles de la breve charla que mantuvo con Celia Cuccittini tras el triste fallecimiento de su esposo.

La familia de Lionel Messi se encuentra transitando un dolor muy profundo tras el fallecimiento de Jorge, padre del futbolista. Marina Calabró, conductora de América, intercambió mensajes con Celia Cuccittini a tan solo horas del último adiós y el pedido de la mamá del capitán emocionó a todos.

En el programa Primicias Ya (América TV) se encontraban hablando sobre el difícil momento que está pasando la familia Messi y en ese momento, la periodista sacó a la luz el breve pero contundente mensaje que le envió Celia.

"Yo hablé con Celia, mínimo. Solo un intercambio de mensajes", comenzó diciendo la periodista. Posteriormente, reveló la desgarradora frase que la mamá de Lionel le puso en esa breve charla que mantuvieron.

Celia Cuccittini rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi "Solo le pido a Dios que me ayude a afrontar esto lo mejor posible", le expresó Celia Cuccittini dejando en claro que se apoyará en la fé y en su familia. El velorio de Jorge Messi se llevó adelante en un cementerio de Rosario y fue totalmente íntimo.