El sentido mensaje de De Paul a Messi tras el anuncio del 10 de su retiro de la Selección argentina: "Sos eterno"

El astro rosarino le puso punto final a su etapa en la Albiceleste y su compañero e íntimo amigo, Rodrigo De Paul, le dedicó un sentido mensaje.

De Paul le dedicó un sentido mensaje a Messi tras su anuncio del retiro de la Selección argentina.

La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina sacudió al mundo del fútbol y generó una catarata de mensajes para despedir al capitán. Uno de los más emotivos llegó desde el vestuario que tantas alegrías compartió con él: Rodrigo De Paul, uno de sus grandes socios dentro y fuera de la cancha, utilizó sus redes sociales para homenajear al rosarino y agradecerle por todo lo vivido juntos.

El sentido mensaje de De Paul a Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección argentina El mediocampista del Inter Miami recordó especialmente la relación de Messi con la camiseta argentina y las dificultades que atravesó durante su extensa etapa con la Albiceleste: “Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias”, escribió De Paul, quien también destacó el liderazgo que ejerció Leo durante los años más exitosos de la Selección.

El emotivo mensaje de Rodrigo De Paul a Messi tras retirarse de la Selección argentina. IG @rodridepaul Pero De Paul no se quedó únicamente con lo que Messi hizo dentro de la cancha. El volante puso el foco en la persona detrás del futbolista y reveló algunos detalles de la intimidad del plantel: “Tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección”, señaló, dejando en claro que la influencia del capitán iba mucho más allá de lo futbolístico.

El mensaje también estuvo atravesado por la tristeza que genera la partida del máximo referente de la Selección. De Paul compartió con Messi años inolvidables, entre ellos las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024. Juntos formaron una sociedad que se convirtió en una de las imágenes más representativas de la Scaloneta.