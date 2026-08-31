Messi anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta: "Duele en el alma pero es el momento"

Lionel Messi confirmó en su cuenta oficial que no seguirá jugando en la Selección argentina. Su último partido fue la final del Mundial 2026.

No hay palabras para describir esta noticia, que sin dudas es la que ningún argentino quería escuchar. Este lunes 31 de agosto, Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina.

Es oficial: Lionel Messi anunció su retiro de la Selección De manera repentina, el 10 publicó una extensa carta en su cuenta de Instagram explicando los motivos de una decisión que marca para siempre la historia albiceleste.

"Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…", fueron las primeras palabras de Leo. "Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", continuó en su mensaje de despedida.

El posteo con el que Messi anunció su retiro de la Selección argentina. Messi remarcó que "queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho" y enseguida dejó una frase que resume todo: "Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Luego, llegó el momento de los agradecimientos: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)". Y, en plano más puntual, explayó: "Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos".