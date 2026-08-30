La postal de las capitanas de Las Leonas que hizo recordar a Messi tras ganar el Mundial de Qatar 2022

Majo Granatto y Agustina Alonso, capitanas de Las Leonas, posaron en la cama, con mate y la Copa del Mundo, en una imagen que recordó a Messi.

Tras el empate 1-1 ante Países Bajos en tiempo reglamentario, Argentina se impuso por 3-1 en la definición por penales y volvió a quedarse con el título luego de 16 años.

La felicidad de Las Leonas se trasladó a las redes sociales después de la consagración en el Wagener Stadium de Amstelveen. Majo Granatto y Agustina Alonso eligieron una particular manera de celebrar: posaron relajadas en la cama, con el mate y la Copa del Mundo, una escena que inevitablemente recordó a Messi después de conquistar el Mundial de Qatar.

Después de ganar el Mundial 2022, Lionel Messi había sido fotografiado en una habitación junto al trofeo y tomando mate. Cuatro años más tarde, las capitanas del seleccionado femenino de hockey protagonizaron una postal muy similar, aunque esta vez con la tercera Copa del Mundo de la historia de Las Leonas como protagonista.

Las Leonas hicieron historia y festejaron como Messi María José Granatto y Agustina Alonso posaron con la Copa del Mundo y el mate el día después de la final. majogranatto / Instagram La imagen llegó apenas unas horas después de una final inolvidable ante Países Bajos. Argentina comenzó perdiendo y tuvo que luchar hasta los últimos minutos para encontrar el empate. A seis minutos del final, Majo Granatto apareció después de un córner corto y desvió la bocha para marcar el 1-1 que llevó la definición a los shoot-outs.

La propia Granatto, que luego posó junto a la Copa, fue una de las grandes protagonistas de la remontada. En la definición desde los 23 metros, Cristina "China" Cosentino se convirtió en otra de las figuras decisivas al detener tres ejecuciones de las neerlandesas. Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo marcaron para Argentina, que se impuso 3-1 y volvió a celebrar un título mundial.