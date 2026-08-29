La China Cosentino, la heroína de Las Leonas, reveló cómo se preparó para la tanda de penales

Cristina Cosentino, que evitó tres anotaciones de Países Bajos en los shootouts, fue clave en la consagración de Las Leonas en el Mundial.

Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026. Al igual que en los cuartos de los Juegos Olímpicos de París 2024, Cristina Cosentino volvió a vestirse de heroína en los shootous y evitó tres tantos de Países Bajos para que Argentina lograra imponerse 3-1 en la tanda tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

La arquera de 28 años, que defiende los tres palos del Club Banco Nación, no tenía una tarea sencilla al reemplazar a la eterna Belén Succi en el arco de la Selección. Pero lejos de quedarle grande el puesto, demostró estar más que a la altura y ya logró grabar a fuego su nombre en la historia grande del deporte nacional.

Uno de los penales que evitó Cristina Cosentino en la final ESPN "Quiero agradecer todo este apoyo, todo este esfuerzo de tanta gente para poder estar acá, para acompañarnos", declaró la China tras la consagración. "El gol del empate llegó cuando quedaban seis minutos. En ese momento dijimos: puede pasar cualquier cosa. La verdad es que jugamos un gran partido", destacó luego respecto del desarrollo del partido.

En cuanto a su heroica actuación en los penales australianos, hizo una peculiar revelación acerca de cómo se preparó para ese momento crucial: "Los había estudiado un poco. Los había visto, pero la verdad es que hago lo que siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles", aseguró.