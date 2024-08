La emoción de Cristina Cosentino, arquera de Las Leonas, tras pasar a semis: "En los penales..."

Este lunes, Argentina tuvo su revancha en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras la eliminación de Los Leones ante Alemania en los cuartos de final del hockey masculino, en la rama femenina, en la misma instancia y frente al mismo rival, Las Leonas consiguieron el pasaje a semifinales luego de un empate agónico 1-1 con las germanas y vencerlas en la definición por penales australianos.

Sin duda la figura del partido fue la arquera Cristina Cosentino, a quien las teutonas no consiguieron convertirle ninguno de los cuatro disparos que tuvieron. Como la histórica Belén Succi en incontables ocasiones y el Dibu Martínez en el fútbol, dos eminencias imposible de no evocar, la 13 del combinado nacional, en sus primeros Juegos Olímpicos, se vistió de heroína en el momento más crucial y le dio al equipo la posibilidad de seguir peleando por una medalla.

Mirá el video

Tras el encuentro, la China (como se la apoda) habló sobre lo que fue el tan sufrido triunfo: "Muy contenta por haberle dado la victoria a Argentina, un partido súper importante, quiebre. Los cuartos es lo más importante del torneo. Sabíamos que Alemania iba a ser durísimo. Lo estudiamos. Pudimos hacer el partido que queríamos. No se nos abrió el partido antes, pero muy contentas de haberlo empatado. Le agradezco a las chicas. Después, era dejar todo para sacar esas pelotas", declaró ante el micrófono de TyC Sports.

A continuación, se refirió al momento en que, a poco más de tres minutos del final, Alemania convirtió el 1-0 que casi deja eliminadas a Las Leonas: "Fue difícil la verdad. Cuando llega el gol del penal, me quería morir. Salí, tuve dos minutos de respiro, de pensar, de olvidarme de lo que había pasado. Las chicas en el banco me decían 'confiá, que vamos a meter'. Un minuto después, metieron", relató. Y agregó: "En los penales, puede ser para cualquiera. Creo que hicimos todo para estar donde estamos. Estoy muy orgullosa del equipo".

Mirá el video

Por otro lado, también aprovechó la oportunidad para recordar a sus seres queridos, momento en que no pudo contener la emoción y se quebró frente a las cámaras de televisión: "Hay mucha gente a la que le quiero agradecer: a mis entrenadores que me ayudan desde allá, mi familia que está acá, a mi familia que no está acá, a mi pareja... Estoy muy contenta. Agradecerle a todos", expresó Cosentino con lágrimas de alegría en su rostro.