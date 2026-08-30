La reacción de los hinchas de Chelsea con el Dibu Martínez en medio del malestar por Enzo Fernández

El debut de Emiliano Martínez en Chelsea estuvo marcado por un contraste que excedió lo estrictamente futbolístico. El arquero argentino fue presentado como nuevo jugador del club apenas unas horas antes del partido ante Brighton y Xabi Alonso decidió darle la titularidad de inmediato , mientras Enzo Fernández volvió a quedar fuera de la convocatoria.

Emiliano Martínez arribó procedente de Aston Villa a cambio de unos 9 millones de euros y asumió rápidamente el lugar de principal alternativa bajo los tres palos, desplazando en la consideración al español Robert Sánchez.

El guardameta español, habitual titular durante las últimas temporadas, ni siquiera fue incluido en la lista para enfrentar a Brighton. Mike Penders ocupó su lugar como suplente, mientras Sánchez busca una salida luego de haber sido informado de que, si permanece en el plantel, será la tercera opción para el puesto.

La primera impresión del argentino ante los hinchas de Chelsea fue positiva. Al momento de su estreno en Stamford Bridge, el Dibu recibió aplausos de los aficionados presentes, que acompañaron su ingreso al campo de juego en el comienzo de una nueva etapa en su carrera.

La recepción se produjo mientras, en paralelo, crece la incertidumbre alrededor de Enzo Fernández . El mediocampista argentino volvió a quedar fuera de una convocatoria de Xabi Alonso y se perdió su segundo partido consecutivo, después de no haber sido citado para el encuentro ante Luton Town por la Copa de la Liga.

El contexto de Enzo es diferente al que encontró Martínez en su llegada. Tras regresar del Mundial 2026, el mediocampista no tuvo un comienzo sencillo con la camiseta de Chelsea y recibió silbidos de algunos sectores de la hinchada durante el amistoso de pretemporada frente a Real Sociedad y también en el debut de la Premier League ante Fulham.

Por qué hay malestar con Enzo Fernández

El descontento de una parte de los aficionados está relacionado principalmente con los gestos que protagonizó Enzo Fernández durante la semifinal del Mundial ante Inglaterra. Aquellas imágenes generaron cuestionamientos que continuaron después de la competencia y condicionaron su regreso al club londinense.

A esa situación también se sumaron los rumores surgidos durante la temporada pasada sobre un supuesto interés del argentino en jugar para Real Madrid. Aunque esas versiones no se concretaron, contribuyeron a instalar dudas entre algunos hinchas sobre el compromiso del futbolista con Chelsea.

Mientras tanto, el Dibu Martínez comenzó su ciclo en Londres con una señal favorable desde las tribunas. Su llegada se concretó rápidamente y Xabi Alonso no dudó en colocarlo bajo los tres palos para un partido de Premier League, en una decisión que refuerza la confianza del entrenador español en el arquero argentino.