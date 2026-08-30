La sorpresiva decisión de Xabi Alonso poco después de que Chelsea oficializara la llegada del Dibu Martínez

Emiliano Martínez tuvo un comienzo inesperado en su nueva etapa en Chelsea . El arquero argentino fue oficializado este domingo como refuerzo del conjunto londinense y, apenas unas horas después, Xabi Alonso tomó una decisión contundente: lo incluyó como titular para enfrentar a Brighton & Hove Albion por la segunda fecha de la Premier League .

El club inglés confirmó la incorporación del campeón del mundo procedente de Aston Villa a cambio de 7,5 millones de libras, unos 8,7 millones de euros. El Dibu firmó contrato por tres temporadas y se convirtió en una de las principales novedades del plantel dirigido por el entrenador español .

La decisión de Alonso llegó prácticamente de inmediato. Martínez pasó de ser anunciado como nuevo refuerzo a ocupar el arco desde el inicio, mientras que Robert Sánchez quedó fuera de la convocatoria y Mike Penders apareció como alternativa en el banco.

La llegada del argentino modifica rápidamente el panorama de la portería del equipo londinense. Martínez competirá por el puesto con Sánchez y Penders, aunque la elección de Alonso para el partido ante Brighton deja una primera señal clara sobre la consideración que tiene el entrenador por el flamante refuerzo.

Sánchez había sido el arquero titular durante las últimas temporadas, pero su situación cambió después del comienzo de la nueva campaña. Tras la actuación ante Fulham, el español quedó fuera de la convocatoria para este encuentro y busca una salida del club.

El Chelsea le habría comunicado a Sánchez que, en caso de permanecer en el plantel, pasaría a ser la tercera opción para el puesto. Así, la llegada del Dibu no solo suma competencia, sino que también reconfigura de inmediato la pelea por la titularidad.

Una nueva etapa para el campeón del mundo

Martínez tenía contrato con Aston Villa hasta 2029, pero la llegada de Zion Suzuki había reducido considerablemente su protagonismo y lo había relegado al banco de suplentes. Ante ese escenario, el arquero y el club entendieron que una salida era la mejor alternativa. El argentino estuvo incluso cerca de incorporarse a Juventus durante las últimas semanas, aunque finalmente su futuro quedó nuevamente en la Premier League. Chelsea terminó avanzando por el guardameta y acordó una operación cercana a los nueve millones de euros.

Su paso por Aston Villa fue extenso y exitoso. Martínez disputó 256 partidos en seis años, ganó la Liga Europa y fue una pieza importante en las clasificaciones del equipo a la Champions League en dos temporadas.

El Dibu llega a Chelsea después de consolidarse como uno de los arqueros más reconocidos del fútbol internacional. Desde su consagración con Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el guardameta mantuvo un papel central en la Selección y ahora afronta un nuevo desafío en un club de enorme exposición en Inglaterra.

Su debut como titular ante Brighton se produce prácticamente al mismo tiempo que su presentación oficial, una decisión que acelera su adaptación al equipo de Alonso. En cuestión de horas, Martínez pasó de ser un refuerzo recién anunciado a ocupar el arco del Chelsea desde el comienzo.