Terminante, Xabi Alonso explicó por qué no convocó a Enzo Fernández en el último partido del Chelsea

Enzo Fernández no tuvo el regreso más feliz en el Chelsea tras su participación en el Mundial 2026. Tanto durante el amistoso de pretemporada contra Real Sociedad como en el debut de la Premier League frente a Fulham, fue silbado y repudiado por parte de la hinchada, que quedó enojada tras sus gestos en la semifinal ante Inglaterra.

Ya había generado cierto malestar la temporada pasada cuando trascendieron los rumores de su deseo de ir a jugar al Real Madrid. Y ahora se suman las negociaciones con el Manchester City, que está cerca de comprarlo por ¡140 millones de euros!, que lo convertirían en el fichaje argentino más caro de la historia, superando su propio récord de 2023, cuando los Blues desembolsaron por él 121 millones en las arcas del Benfica.

Xabi Alonso explicó por qué no convocó a Enzo Fernández DSports En medio de todos estos movimientos, no pasó por alto su ausencia en la convocatoria el jueves en el triunfo 2-0 sobre Luton Town por la primera fase de la Copa de la Liga. Sobre esta situación fue consultado su DT, Xabi Alonso, en conferencia de prensa, que dio una contundente explicación al respecto.

"Necesitamos a los jugadores que estén en la mejor situación para jugar. Tenemos que tenerlo todo en cuenta: jugadores que están en un buen momento, jugadores que no están sintiendo esa energía para jugar. Junto con el cuerpo técnico hablamos y decidimos que era mejor que no formara parte de la convocatoria en este partido", respondió.