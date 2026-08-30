Enzo Fernández, otra vez afuera: cuál es la situación del argentino en Chelsea

Enzo Fernández volvió a quedar fuera de una convocatoria del Chelsea . El mediocampista argentino no fue citado por Xabi Alonso para el partido ante Brighton & Hove Albion por la Premier League , apenas unos días después de haberse perdido el encuentro frente a Luton Town por la Copa de la Liga.

La ausencia se produce mientras crecen las versiones sobre una posible salida del argentino. El futbolista tendría decidido dejar Stamford Bridge y Manchester City aparece como el principal candidato para quedarse con sus servicios , aunque todavía resta que el conjunto de Manchester concrete formalmente su propuesta.

Según la información que circula en Inglaterra, el City prepara una oferta cercana a los 120 millones de libras, unos 140 millones de euros, para intentar incorporar al argentino. La operación podría convertir a Enzo en el futbolista argentino más caro de la historia.

El interés del equipo dirigido por Enzo Maresca está relacionado con la necesidad de encontrar un reemplazo para Rodrigo Hernández. El español, Balón de Oro del Mundial 2026, fue transferido a Barcelona y dejó un espacio importante en el mediocampo del conjunto inglés.

En ese contexto, Enzo Fernández aparece como una alternativa de primer nivel. Su eventual llegada al City supondría, además, superar el récord de transferencia que el propio argentino estableció en 2023, cuando Chelsea pagó 121 millones de euros al Benfica por su pase.

Enzo Fernández volvió a quedar fuera de una convocatoria del Chelsea. Instagram @enzojfernandez

La operación todavía no está cerrada, pero la situación del mediocampista en Chelsea alimenta las especulaciones. Por segundo partido consecutivo, Xabi Alonso decidió no incluirlo entre los convocados, esta vez para el duelo de Premier League ante Brighton.

Qué dijo Xabi Alonso sobre la ausencia de Enzo

La primera ausencia se produjo el jueves, en la victoria 2-0 frente a Luton Town por la Copa de la Liga. En aquella oportunidad, el entrenador español fue consultado sobre la decisión de dejar afuera al argentino y explicó que respondió a cuestiones relacionadas con su estado para afrontar el encuentro.

“Necesitamos a los jugadores que estén en la mejor situación para jugar. Tenemos que tenerlo todo en cuenta: jugadores que están en un buen momento, jugadores que no están sintiendo esa energía para jugar. Junto con el cuerpo técnico hablamos y decidimos que era mejor que no formara parte de la convocatoria en este partido”, sostuvo Alonso.

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Ahora, la ausencia ante Brighton vuelve a generar interrogantes mientras las negociaciones entre Chelsea y Manchester City podrían avanzar durante las próximas horas.

El particular momento de Enzo Fernández en Chelsea

El mediocampista no tuvo un regreso sencillo después de su participación en el Mundial 2026. Durante el amistoso de pretemporada ante Real Sociedad y en el debut de la Premier League frente a Fulham, recibió silbidos de parte de algunos hinchas del Chelsea.

El malestar estuvo relacionado con sus gestos durante la semifinal del Mundial ante Inglaterra. A esa situación se sumaron los rumores de la temporada pasada sobre un supuesto interés del argentino en jugar para Real Madrid.

Ahora, con Manchester City dispuesto a realizar una oferta que podría alcanzar los 140 millones de euros, el futuro de Enzo Fernández vuelve a estar en el centro de la escena. Si la operación se concreta, el argentino podría dejar Chelsea y convertirse nuevamente en protagonista de una transferencia histórica.