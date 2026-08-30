Julián Álvarez regresó a los entrenamientos y crece la expectativa por su futuro en Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió este domingo a entrenarse con normalidad junto al plantel de Atlético de Madrid , después de la indisposición que había sufrido durante la semana y que le impidió estar presente en la victoria ante Sevilla. El regreso se produjo en un momento clave, con el mercado de pases europeo a pocos días de su cierre y varias versiones alrededor de su futuro.

El delantero argentino había trabajado de manera diferenciada el viernes y finalmente no fue convocado para el encuentro del sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Este domingo, en cambio, participó de toda la sesión bajo las órdenes de Diego Simeone y se mostró cercano a sus compañeros, entre ellos Cristian Romero.

Su reincorporación se produjo mientras la continuidad de Julián en Atlético de Madrid gana fuerza, aunque todavía existe margen para que aparezcan movimientos antes del cierre del mercado. El club mantiene una postura clara respecto del atacante , mientras Arsenal continúa como uno de los principales interesados en contratarlo.

Arsenal continúa interesado en contratar al delantero argentino mediante una operación que rondaría los 150 millones de euros, aunque la propuesta no convence a Julián. Barcelona es el destino que prioriza el futbolista, pero Atlético de Madrid se negó a negociar su salida con el conjunto catalán.

En ese contexto, el Atlético apunta a recuperar al delantero para la competencia. Antes del partido frente a Sevilla, Mateu Alemany, director de Fútbol Profesional Masculino del club, había anticipado que el plan de la institución con el argentino era claro.

“Él tuvo unos días que no se encontró bien, ayer -por el viernes- ya se entrenó y esperamos que se integre con nosotros rápidamente y que esté disponible, espero, el próximo partido de Liga”, explicó el dirigente.

Ese próximo compromiso será frente a Athletic Club, el sábado en San Mamés, cuando el mercado de fichajes ya haya cerrado tanto en España como en Inglaterra. Por eso, si no surge una novedad de último momento, Julián volvería a estar disponible para Simeone en la cuarta fecha de LaLiga.

El respaldo de Simeone

Durante la práctica de este domingo, Julián participó como uno más y recibió muestras de respaldo del cuerpo técnico. En uno de los ejercicios, el delantero asistió a un compañero y Simeone lo reconoció con un grito: “Qué buena, Julián. Buena”.

Julián Álvarez trabajó con normalidad bajo las órdenes de Diego Simeone. EFE

También Gabi Fernández, ayudante del entrenador, acompañó al argentino durante los distintos trabajos de la sesión. La presencia de Alemany en el entrenamiento completó una jornada en la que el delantero volvió a integrarse al grupo después de varios días de actividad diferenciada.

Julián compartió además parte de la práctica con Cristian Romero, con quien mantiene una relación cercana. El defensor argentino se convirtió en una de las incorporaciones del Atlético durante este mercado y ambos coincidieron nuevamente durante los primeros minutos de la sesión abiertos a los medios.

Cuándo vuelve a jugar Julián Álvarez

Atlético de Madrid suma siete puntos sobre nueve posibles en el comienzo de LaLiga y tendrá su próximo desafío el sábado frente a Athletic Club en San Mamés. El encuentro podría marcar el regreso de Julián a la convocatoria después de su ausencia ante Sevilla.

El equipo de Simeone, además, tendrá rápidamente otro compromiso de máxima exigencia: el miércoles posterior al duelo ante Athletic viajará a Inglaterra para enfrentarse a Liverpool en el inicio de una nueva edición de la Champions League.

Antes de esos compromisos, todavía quedan horas decisivas para definir el futuro del delantero. El plazo para realizar transferencias en España e Inglaterra finalizará el martes a la medianoche, por lo que las próximas horas serán claves para conocer si el delantero continúa en el equipo de Simeone o cambia de club.