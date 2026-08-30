El impensado destino que podría tener Julián Álvarez si no cierra con Arsenal

El futuro de Julián Álvarez atraviesa horas decisivas. Con el mercado de pases europeo cerca de su cierre, el delantero argentino continúa rodeado de rumores sobre un posible cambio de club y su situación en Atlético de Madrid mantiene abiertas distintas alternativas .

Arsenal es uno de los equipos que mostró interés en el cordobés y busca convencerlo para que regrese a la Premier League. Sin embargo, el delantero no tendría como prioridad volver a Inglaterra, una situación que dificulta las negociaciones y mantiene en suspenso su próximo destino.

En medio de este escenario apareció una posibilidad inesperada: Manchester City volvió a interesarse por Julián Álvarez . Según informó el diario Marca, el equipo en el que el argentino jugó antes de llegar al Atlético de Madrid analiza la posibilidad de recuperarlo.

El regreso no se plantearía bajo las mismas condiciones que la alternativa de Arsenal. De acuerdo con la información publicada por el medio español, Manchester City estaría dispuesto a incorporar nuevamente a Julián mediante una cesión, sin realizar el desembolso que contemplaría el conjunto londinense para quedarse con sus servicios.

El interés del equipo inglés estaría relacionado con las modificaciones que sufrió su frente de ataque. Las salidas de Omar Marmoush y Savinho dejaron menos alternativas ofensivas y llevaron al club a buscar opciones para reforzar el plantel.

Julián aparece así nuevamente en el radar de un equipo que conoce bien sus características y su rendimiento. El argentino disputó tres temporadas con Manchester City antes de marcharse a Atlético de Madrid, donde actualmente atraviesa un momento de incertidumbre respecto de su continuidad.

El principal obstáculo para Manchester City no sería legal ni deportivo, ya que Julián Álvarez puede regresar a Inglaterra, sino una decisión personal. El delantero no tendría previsto volver a ese país por motivos familiares relacionados con las estrictas leyes migratorias posteriores al Brexit.

Qué dijo Simeone sobre el futuro del delantero

Mientras crecen las versiones sobre una posible salida, Diego Simeone intenta mantenerse al margen de las especulaciones y espera contar con el atacante. El entrenador de Atlético de Madrid aseguró que desde el club ya fijaron una postura sobre lo que sucederá con el futbolista.

“Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder. Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros”, aseguró Simeone.

El calendario también juega un papel clave en la definición. El martes 1 de septiembre será la fecha límite para realizar transferencias en Europa, por lo que el panorama de Julián Álvarez deberá resolverse en las próximas horas.