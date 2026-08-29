El nuevo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras el triunfo del Atlético de Madrid: "Es un jugador extraordinario"

El Cholo Simeone fue consultado nuevamente por el futuro de la Araña después del triunfo del Atlético de Madrid ante Sevilla y lo llenó de elogios.

La novela de Julián Álvarez en Atlético de Madrid sumó un nuevo capítulo. Después de una semana marcada por sus ausencias en los entrenamientos y las especulaciones sobre su futuro, Diego Simeone volvió a ser consultado por el delantero apenas terminó la contundente victoria por 3-1 ante Sevilla, por LaLiga. Y aunque intentó poner el foco en lo deportivo, dejó una frase que alimenta la expectativa de cara al cierre del mercado.

"No lo digo ahora por lo que le está sucediendo a Julián, es algo que siempre digo y es que siempre puede pasar algo, porque es fútbol y puede pasar algo. Pero no lo digo por nada especial, ¿vale?", explicó el entrenador argentino cuando le preguntaron por los movimientos que todavía pueden producirse antes del martes 1 de septiembre, fecha límite para las transferencias en Europa.

El tremendo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez Luego, al insistirle específicamente por las ausencias de la Araña en los últimos entrenamientos, Simeone volvió a respaldar públicamente al cordobés, aunque evitó brindar detalles sobre su situación: "Está en su proceso personal y nosotros estaremos acá para, una vez más, repetir que desde lo deportivo intentaremos ayudarlo y que nos ayude, porque es un jugador extraordinario", afirmó el Cholo.

El tremendo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez en medio el conflicto con el Atlético de Madrid. EFE Mientras tanto, el Atlético de Madrid volvió a demostrar que puede encontrar soluciones ofensivas más allá de su máxima figura. Álex Baena fue protagonista absoluto ante Sevilla al marcar un doblete y, después del partido, también fue consultado por Julián. En diálogo con Movistar LaLiga, le preguntaron si se había "disfrazado de Julián" y su respuesta fue contundente: "Me he disfrazado de Baena. Cada uno es diferente. El equipo tiene mucho. Incluso diciendo que no tenemos delantero llevamos siete goles en tres partidos".