La inesperada decisión que tomó Ponzio previo a su debut como DT de River

Leonardo Ponzio cambió la logística de su última práctica antes de visitar a Banfield en el Florencio Sola y la decisión generó sorpresa en la previa del partido.

Los hinchas de River tendrán que cambiar la rutina del domingo. Con el partido ante Banfield programado para las 15 en el Florencio Sola, el debut de Leonardo Ponzio como entrenador interino será mucho más temprano de lo habitual y eso obligó al cuerpo técnico a tomar una decisión respecto de la última práctica antes del encuentro.

En principio, estaba previsto que el plantel trabajara este sábado por la tarde en el Camp, donde Ponzio terminaría de definir el equipo y la lista de convocados. Sin embargo, el nuevo cuerpo técnico, con el visto bueno de la dirigencia, decidió modificar la planificación y volver a entrenarse en Cantilo, tal como ocurrió el jueves luego de la salida de Eduardo Coudet.

Ponzio decidió que el equipo se entrene en el predio de Cantilo El cambio responde principalmente a una cuestión logística. Como la delegación deberá trasladarse al Sur después del mediodía, Ponzio y sus colaboradores prefirieron reducir al mínimo los tiempos de viaje y evitar el traslado hasta Ezeiza. Además, el césped híbrido del Monumental todavía no se encuentra en óptimas condiciones, algo que quedó expuesto durante el partido ante Independiente Santa Fe.

Ponzio decidió que el equipo se entrene en el predio de Cantilo en la previa del choque con Banfield. @RiverPlate En ese contexto, las nuevas canchas de césped natural de Cantilo aparecen como una alternativa ideal para realizar el último entrenamiento. Allí, el León terminará de ajustar los detalles de cara a su estreno y definirá el once que saldrá a jugar ante Banfield en un partido que será clave para comenzar a cambiar el ánimo después de la eliminación de la Copa Sudamericana.

Una vez finalizada la práctica, los jugadores que integren la lista de convocados se trasladarán en combi hasta el Monumental, donde quedarán concentrados. Será una rutina atípica para River, ya que el plantel tendrá que estar alrededor de las 14 en el vestuario visitante del Florencio Sola, apenas una hora antes del comienzo del encuentro.