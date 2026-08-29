El mensaje del hijo de Ramón Díaz tras la salida de Coudet y los pedidos para que su padre vuelva a River

River Plate atraviesa un momento muy complicado tras la eliminación en la Copa Sudamericana y la posterior renuncia de Eduardo Coudet. Con Leonardo Ponzio como DT interino y mientras el club busca a un reemplazante definitivo, una importante parte de la hinchada pide un nombre bien concreto: Ramón Díaz, aunque su hipotético regreso resulta muy remoto.

Emiliano Díaz, hijo y ayudante de campo del Pelado, arribó este sábado a Argentina para celebrar el cumpleaños 67 de su padre. La prensa lo abordó en el aeropuerto y le preguntaron cómo viven el presente del Millonario y el clamor para que vuelvan a estar al frente del primer equipo.

El mensaje de Emiliano Díaz en medio del mal momento que atraviesa River TyC Sports "Son sensaciones raras. Por un lado, te da una felicidad enorme porque es tu viejo el que piden, pero a la vez sabés que está un amigo tuyo sufriendo (por el Chacho). Hace mucho tiempo no pasaba esto, desde que nos fuimos en 2014 más o menos. Así que es una sensación agridulce porque el club está pasando por un mal momento. Es raro, no se disfruta", contó el Tano en primer término.

A su vez, se refirió a la diferencia que existen entre ellos y la dirigencia: "Ya pasaron 12 años desde que nos fuimos. Es momento de unirse por el bien de River. Estoy al tanto de lo que se dice, pero trato de mantenerme al margen por el bien del club. Ya nos habíamos olvidado prácticamente de lo que era el día a día de River, porque venía muy bien, y de repente que pasen estas cosas 12 años después, es un cimbronazo. Nosotros ya lo dijimos: el día que nos necesiten, si nos piden una mano, claramente estamos".

A su vez, trató rescatar los aspectos positivos de la gestión actual: "También hay que valorar lo que se está haciendo, se hizo un muy buen mercado de pases, no es tan gris como se dice. Así que necesitamos unión. Hoy está Leo (Ponzio) con el Pichi (Escudero) que es un gran entrenador, nos ha tocado salir campeones juntos y hay que bancar", sentenció al respecto.