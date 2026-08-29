La decisión de Alpine con Colapinto que revela mucho más de lo que parece sobre su futuro

La escudería francesa confirmó a Colapinto para 2027, pero la duración de su nuevo vínculo deja una señal clara sobre el proyecto que tiene por delante.

La continuidad de Franco Colapinto en Alpine quedó asegurada para la temporada 2027, pero el anuncio de la escudería francesa dejó un detalle que rápidamente llamó la atención: el argentino renovó por un año, con una opción para extender el vínculo por una temporada más. Así, a diferencia del contrato original que había firmado al llegar al equipo, su futuro más allá de 2027 todavía no está completamente definido.

La decisión de Alpine llega después de un crecimiento importante de Colapinto durante el campeonato. En las primeras doce fechas, el piloto argentino consiguió sumar puntos en seis oportunidades y tuvo en Canadá su actuación más destacada, con un sexto puesto que le permitió demostrar que puede pelear en la zona alta del mediocampo. Su evolución también fue seguida de cerca por Flavio Briatore, uno de los principales responsables de su llegada a la estructura de Enstone.

¿Qué significa para Colapinto su renovación en Alpine? El rendimiento mostrado en el Gran Premio de Países Bajos también terminó siendo un argumento a favor de su continuidad. En Zandvoort, Colapinto logró mantenerse cerca de Pierre Gasly pese a no contar con las mismas actualizaciones que su compañero, pero una penalización terminó condicionando por completo su resultado. Más allá del puesto final, en Alpine valoraron la evolución que mostró el argentino y su capacidad para competir en condiciones desfavorables.

Franco Colapinto renovó su contrato con Alpine hasta 2027. X @AlpineF1Team La particularidad del nuevo contrato, sin embargo, abre otro interrogante. Alpine se aseguró a Colapinto para 2027, pero mantuvo una opción para extender la relación y conservar margen de decisión sobre su alineación para 2028. Esto no necesariamente representa una pérdida de confianza en el argentino, sino que también puede responder a la necesidad de la escudería de evaluar cómo evoluciona su proyecto y qué alternativas aparecen en un mercado de pilotos que promete tener mucho movimiento.