El conmovedor video que publicó Lionel Messi para despedirse de la Selección argentina

El astro y ahora excapitán de la celeste y blanca usó su cuenta de Instagram para hacer el anuncio que conmocionó al mundo del fútbol.

Lionel Messi conmocionó este lunes al mundo del fútbol al anunciar su retiro de la Selección Argentina, poniendo punto final a una etapa de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. El capitán comunicó la decisión a través de sus redes sociales, en un mensaje cargado de emoción y nostalgia.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió Messi al comenzar su despedida. El futbolista explicó que se trató de una determinación difícil de tomar y reconoció el profundo dolor que le genera cerrar este capítulo.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma”, expresó el astro argentino, que a los 39 años decidió ponerle punto final a su recorrido internacional. La decisión llega después de la final del Mundial 2026, en la que Argentina terminó como subcampeona frente a España.

El anuncio representa el cierre de una etapa extraordinaria, marcada por momentos de enorme frustración y también por los títulos que Messi consiguió finalmente con la Albiceleste. El rosarino conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de haber sido protagonista de una generación que devolvió a la Argentina a lo más alto del fútbol mundial.

Un video para repasar toda una vida con la Selección Como complemento de su carta de despedida, Messi publicó además un emotivo video en sus redes sociales, en el que repasó su camino con la Selección Argentina y recuperó imágenes de diferentes etapas de su trayectoria.