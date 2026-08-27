Impactante video: detuvieron a un patovica acusado de golpear a jóvenes en un boliche de Córdoba

La Policía de Córdoba detuvo a un patovica acusado de agredir a varios jóvenes durante una pelea en un boliche del barrio Chateau Carreras . Uno de los adolescentes involucrados, de 17 años, terminó con una doble fractura de mandíbula y debió ser atendido por especialistas.

El episodio ocurrió el domingo 23 de agosto en el boliche Río , donde se produjo una pelea entre dos grupos de jóvenes. En medio del conflicto intervinieron varios integrantes del personal de seguridad del establecimiento. La violenta secuencia quedó registrada por testigos. En las imágenes se observa cómo uno de los patovicas empuja y agrede a distintas personas que estaban en la pista de baile. Mientras uno de los guardias intentaba separar a los grupos, otro quedó frente a uno de los jóvenes y le dio un codazo en la mandíbula .

Después del primer golpe, otro joven se acercó para asistirlo, pero el mismo integrante de seguridad regresó y le pegó una trompada que lo hizo caer al piso . Segundos más tarde, un adolescente que llevaba una remera azul intentó intervenir para calmar la situación y también recibió un golpe en la cara .

A partir de las imágenes y de las tareas de investigación, este miércoles personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles realizó un allanamiento en un domicilio y detuvo a un hombre mayor de edad que se desempeñaría como personal de seguridad en el establecimiento baillable.

El sospechoso quedó señalado como presunto autor del delito de lesiones graves y fue trasladado a una dependencia policial. Quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Distrito 4 Turno 2 , a cargo del fiscal Horacio Vázquez .

Qué dijo el adolescente que sufrió la fractura

El joven de 17 años contó que el conflicto se inició a partir de una discusión vinculada con el presunto robo de un celular: "Se armó un tumulto entre mi grupo de amigos y otro porque le habían querido robar el celular a un chico de nuestro grupo".

Según explicó, él y su primo intentaron intervenir para separar a los jóvenes y evitar que la pelea continuara. Sin embargo, al advertir que no podían controlar la situación, decidieron apartarse: "Como vimos que no se podía, nos hicimos a un lado y no participamos del problema".

El adolescente aseguró, en charla con ElDoceTV que, pese a que ya se había retirado del enfrentamiento, fue atacado por uno de los integrantes de seguridad. "El guardia no medió palabras y nos pegó".