Enanitos Verdes: el regreso de las canciones que nunca se fueron

Enanitos Verdes nació a fines de los años setenta y comienzo de los ochenta. Esta foto, de los primeros años de la banda, Instagram Enanitosverdes. Lado A: amor, deseo y contradicciones El Lado A de este Concierto Escrito es un recorrido por distintas formas de relacionarse con los demás y con uno mismo. “Estoy dispuesto” plantea la entrega afectiva; “Guerra y carnaval” contrapone conflicto y celebración; "Cuando habla el corazón”, “Mejor no hablamos de amor”, “Mary Sue” y “El umbral” recorren decisiones, contradicciones y cambios emocionales. No hace falta conocer una historia particular para reconocer algo propio en ellas.

Lado B: memoria, distancia y esperanza El Lado B del Concierto Escrito se trata de canciones que amplían ese universo hacia la pérdida, la distancia, la crítica social y la necesidad de seguir adelante. “Amores lejanos”, “Futuro mejor”, “Cambiá, volvé”, “Te vi en un tren” y “Aún sigo cantando” forman un mapa de recuerdos y decisiones. La característica permanece: Enanitos Verdes no necesitan grandes discursos para hablar de emociones grandes.

Una banda que aprendió a contar lo cotidiano Enanitos Verdes construyó buena parte de su identidad alrededor de canciones directas, reconocibles y fáciles de convertir en propias. Desde “Te vi en un tren” hasta “Amores lejanos”, las historias hablan de encuentros, separaciones, deseos, dudas y oportunidades perdidas. Esa capacidad de transformar situaciones comunes en canciones fue una de las claves de su llegada a públicos de distintos países.