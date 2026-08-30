Enanitos Verdes: el regreso de las canciones que nunca se fueron
Dos videos con canciones y letras de Enanitos Verdes, para disfrutar y volver a recorrer sus mensajes
El regreso de Enanitos Verdes suma a Javier Cantero, Natalio Staiti y Juan Pablo Staiti, hijos de Marciano Cantero y Felipe Staiti, junto a Jota Morelli y Guillermo Vadalá. La etapa recupera canciones que hablan de amor, pérdidas, deseos, cambios y esperanza, mensajes cotidianos que atravesaron generaciones y convirtieron a la banda en fenómeno continental.
Lado A: amor, deseo y contradicciones
El Lado A de este Concierto Escrito es un recorrido por distintas formas de relacionarse con los demás y con uno mismo. “Estoy dispuesto” plantea la entrega afectiva; “Guerra y carnaval” contrapone conflicto y celebración; "Cuando habla el corazón”, “Mejor no hablamos de amor”, “Mary Sue” y “El umbral” recorren decisiones, contradicciones y cambios emocionales. No hace falta conocer una historia particular para reconocer algo propio en ellas.
Lado B: memoria, distancia y esperanza
El Lado B del Concierto Escrito se trata de canciones que amplían ese universo hacia la pérdida, la distancia, la crítica social y la necesidad de seguir adelante. “Amores lejanos”, “Futuro mejor”, “Cambiá, volvé”, “Te vi en un tren” y “Aún sigo cantando” forman un mapa de recuerdos y decisiones. La característica permanece: Enanitos Verdes no necesitan grandes discursos para hablar de emociones grandes.
Una banda que aprendió a contar lo cotidiano
Enanitos Verdes construyó buena parte de su identidad alrededor de canciones directas, reconocibles y fáciles de convertir en propias. Desde “Te vi en un tren” hasta “Amores lejanos”, las historias hablan de encuentros, separaciones, deseos, dudas y oportunidades perdidas. Esa capacidad de transformar situaciones comunes en canciones fue una de las claves de su llegada a públicos de distintos países.
Una nueva generación para las mismas canciones
El regreso anunciado en agosto de 2026 agrega una nueva dimensión a ese repertorio. Javier Cantero, hijo de Marciano, y Natalio y Juan Pablo Staiti, hijos de Felipe, se incorporan junto a Jota Morelli y Guillermo Vadalá para continuar el proyecto después de la muerte de sus fundadores. La banda aclaró que no se trata de reemplazar a Marciano y Felipe, sino de mantener viva una historia musical que pertenece a varias generaciones.