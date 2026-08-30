Tras las obras en la histórica mansión Notti: qué piensan los mendocinos del nuevo destino de la propiedad

El inicio de los movimientos de obreros en la famosa mansión Notti despertó gran curiosidad en Guaymallén. La casona, una icónica edificación de 125 años ubicada sobre Bandera de los Andes al 2250, será reconvertida por la Fundación Congreso mediante un proyecto educativo secundario y deportivo que preservará íntegramente la histórica construcción.

Los operarios comenzaron la preparación del predio de 5.000 metros cuadrados —que incluye 600 metros cubiertos— para levantar el colegio secundario, un playón polideportivo y áreas administrativas dentro de la histórica estructura. Frente a este despliegue, MDZ habló con vecinos de la zona, la respuesta no se hizo esperar: "No se ha visto que haya habido problemas de inseguridad con respecto a tener una casa abandonada, porque me parece, por lo que está rodeado, tenés un hospital cerca donde tenés seguridad, tenés una escuela donde usualmente pasan patrullas. Y que la refuncionalicen para un centro educativo me parece perfecto, porque además, una obra así que en otros países te las conservan, no las derrumban, va a ser histórico recordando las viejas épocas de Mendoza con algo nuevo y en función para la gente. Sería perfecto, me parece increíble realmente", expresó un peatón que caminaba a pocos metros de la entrada principal.

Vecinos y comerciantes de la casona de Guaymallén proyectan un impacto positivo en la seguridad y el flujo peatonal. Julieta Caballero - MDZ Un impulso para el comercio y la dinámica de la zona La reactivación del emblemático inmueble también genera expectativas de reactivación comercial en una arteria caracterizada por el constante flujo vehicular. Quienes frecuentan diariamente las inmediaciones ven con buenos ojos la llegada de estudiantes y familias al sector. "Y a mí me interesa porque le da movimiento a la zona, acá hay mucha venta de autos, puede atraer nuevos potenciales clientes. A mí me interesa, me parece que está bueno darle utilidad a este terreno tan grande. Se metieron algunas personas a dormir en situación de calle, pero siempre tuvo alarma, siempre respondió la policía. Hubo algunos incendios internos en la casa, pero siempre fue una zona tranquila", señaló un trabajador de un taller mecánico vecino a la ahora excasona Notti.

La palabra de los vecinos de Guaymallén: mirá el video Julieta Caballero - MDZ El despliegue de maquinaria pesada generó en un principio zozobra entre quienes temían el derribo de la mansión. No obstante, la Dirección de Obras Privadas del municipio confirmó que la fachada y el cuerpo principal se mantendrán en pie para albergar las dependencias operativas del futuro complejo. Al respecto, una vecina de la zona manifestó su alivio: "Está bien, de estar abandonado a que creen algo educativo, potencialmente a mí me parece perfecto. Si no, se mete cualquiera y, la verdad, que lo usurpan y queda horrible".

Educación y resguardo urbano para el departamento La recuperación de este inmueble busca evitar la degradación del entramado urbano y frenar posibles focos de conflicto edilicio. La conversión de predios en desuso hacia fines educativos es celebrada como una alternativa integral para el crecimiento sostenible del departamento de Guaymallén.