Tiene apenas 300 habitantes: el diminuto pueblo de Buenos Aires que pocos conocen

Crotto conserva la escala de una pequeña localidad rural bonaerense y está a poco más de 300 kilómetros del área metropolitana.

Apenas unas 300 personas viven en Crotto, un pequeño pueblo del partido de Tapalqué que conserva una escala muy distinta a la de los destinos turísticos más conocidos de la provincia. Son pocas calles, casas bajas y una vida cotidiana todavía muy ligada al campo y a una comunidad reducida.

La localidad comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX y el ferrocarril tuvo un papel importante en sus primeros años. El tren llegó a la zona en 1911 y alrededor de la estación empezó a crecer el caserío que más tarde daría forma al pueblo.

Una de las historias más curiosas de Crotto tiene que ver con el origen de su nombre. Durante muchos años se creyó que las tierras habían sido donadas por la familia Crotto, pero una investigación realizada por estudiantes secundarios en 2012 permitió reconstruir que esos terrenos habían pertenecido a la Compañía de Tierras del Sur.

La antigua estación y el almacén de ramos generales son parte del recorrido por este pueblo de Buenos Aires. Qué hacer en Crotto y sus alrededores Uno de los lugares para conocer es la antigua estación ferroviaria, donde funciona el Museo Municipal Comunitario. Allí se conservan fotografías, objetos y testimonios vinculados con las familias que formaron parte de la historia local y con la vida cotidiana de este pueblo bonaerense.

El recorrido también puede incluir el antiguo almacén de ramos generales, la capilla Nuestra Señora de Luján y la Plaza Malvinas Argentinas. Como las distancias son cortas, buena parte de estos puntos pueden conocerse caminando y sin necesidad de organizar grandes traslados.