En fotos: la despedida del pueblo noruego al rey Harald entre lágrimas y ofrendas florales

Las ofrendas florales y banderas nacionales se iban acumulando a medida que los participantes se acercaban al palacio.

Algunos expresaban su duelo en silencio, algunos con lágrimas en los ojos.

Otros han visitado la Catedral de Oslo, donde se ha abierto un libro de condolencias para el público.

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, se unió a los homenajes frente a la casa de la monarquía.

Støre, quien dirige el país desde 2021, depositó su propio ramo de flores entre los numerosos tributos que se acumulan en el lugar.

Previamente, pronunció un discurso televisado en el que afirmó que el país está "unido en el dolor y la gratitud", pero que el legado de Harald "perdura".

Aquí te mostramos los homenajes al monarca fallecido este viernes en imágenes.

AFP vía Getty Images

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FUENTE: BBC