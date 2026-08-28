Quién es la multimillonaria más joven del mundo con tan solo 21 años y cómo obtuvo su fortuna

Amélie Voigt Trejes tiene 21 años y se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo , superando por apenas siete semanas al alemán Johannes von Baumbach. Lejos de los flashes y sin ocupar cargos ejecutivos, la joven brasileña forma parte de la tercera generación de una de las familias fundadoras de WEG , una de las principales compañías industriales de Brasil.

Su fortuna está directamente relacionada con su participación accionaria en la multinacional. A través de acciones que posee de manera directa y de distintas sociedades familiares, Amélie mantiene una participación relevante en el grupo que controla la compañía.

De acuerdo con los registros societarios más recientes, Amélie posee 5.282.602 acciones ordinarias de WEG , equivalentes al 0,126% del capital de la empresa.

A esa participación se suman sus intereses en dos sociedades familiares: Cladis Voigt Trejes Administradora Ltda. y Clica Voigt Administradora Ltda. , de las que controla el 33,33% en cada caso.

Al contemplar tanto sus acciones directas como las participaciones indirectas, la joven controla cerca de 106,7 millones de acciones , que representan aproximadamente el 2,54% de WEG .

Además, integra el grupo de accionistas de WPA Participações e Serviços S.A., estructura que reúne a las familias fundadoras y conserva el control de más de la mitad de la multinacional.

Este esquema permitió que las nuevas generaciones de las familias fundadoras conservaran una importante influencia sobre la compañía sin necesidad de ocupar puestos ejecutivos.

La familia brasileña que se convirtió en una “fábrica de multimillonarios”

WEG se ganó en Brasil el apodo de “fábrica de billonarios” debido a la cantidad de integrantes de la familia Voigt que aparecen entre las personas más ricas del país.

Cinco de los seis brasileños más jóvenes incluidos en la lista de multimillonarios de Forbes pertenecen a la familia Voigt:

Dora Voigt de Assis , 28 años: US$ 1.400 millones.

Felipe Voigt Trejes , 23 años: US$ 1.100 millones.

Pedro Voigt Trejes , 23 años: US$ 1.100 millones.

Lívia Voigt de Assis , 21 años: US$ 1.400 millones.

Amélie Voigt Trejes, 21 años: US$ 1.100 millones.

Felipe y Pedro son hermanos de Amélie y, al igual que ella, participan en las estructuras societarias familiares vinculadas con el control de WEG.

WEG: de una fábrica de motores a una multinacional

La historia de WEG comenzó en 1961, en Jaraguá do Sul, en el estado brasileño de Santa Catarina. La empresa fue fundada por Werner Ricardo Voigt, Eggon João da Silva y Geraldo Werninghaus, y su nombre surgió de las iniciales de sus apellidos.

En sus comienzos, la compañía se dedicó principalmente a la fabricación de motores eléctricos. Con el paso de las décadas, amplió considerablemente sus operaciones y diversificó su producción.

Actualmente, WEG cuenta con más de 1.500 líneas de productos, entre los que se encuentran motores, generadores, transformadores, turbinas, paneles eléctricos, sistemas de automatización, cargadores para vehículos eléctricos, pinturas industriales y distintos componentes eléctricos.

La compañía tiene presencia en 41 países, emplea a más de 45.000 personas y posee fábricas y centros de distribución en los cinco continentes.

En 2024, además, WEG incorporó por primera vez a una mujer a su directorio ejecutivo en Brasil.

Cómo se explica la fortuna de Amélie

La riqueza de Amélie Voigt Trejes no proviene de un salario ejecutivo ni de una actividad empresarial desarrollada personalmente por la joven. Su patrimonio está fundamentalmente vinculado a las acciones de WEG que heredó y a las estructuras societarias familiares que concentran parte del capital de la compañía.

La valorización de WEG en las últimas décadas fue determinante para el crecimiento de esas fortunas. La empresa pasó de ser una fábrica local de motores eléctricos a convertirse en una multinacional con operaciones en los cinco continentes.

Así, la combinación entre el crecimiento sostenido de WEG, la valorización de sus acciones y un esquema de sucesión familiar diseñado para preservar el control accionario permitió que integrantes de las nuevas generaciones acumularan patrimonios multimillonarios sin necesidad de ocupar cargos directivos.

Con 21 años, Amélie Voigt Trejes representa precisamente esa nueva generación: una heredera que, pese a mantener un perfil extremadamente discreto, se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo gracias a su participación en una de las mayores compañías industriales de Brasil.