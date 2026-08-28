Murió el monarca más joven del mundo: quién era el rey Oyo de Toro

El inesperado fallecimiento de Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, a los 34 años, despertó curiosidad acerca de la trayectoria de un líder que llegó al trono con apenas 3 añitos, rompió récords mundiales y se convirtió en un pilar cultural de Uganda.

Según fuentes gubernamentales, el rey Oyo de Tooro habría atravesado una enfermedad que sería el causal de su fallecimiento.

La repentina muerte del rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV conmocionó a Uganda. Su vida estuvo marcada por una singularidad histórica: gobernar desde la infancia bajo la mirada del mundo.

¿Quién era el rey Oyo de Toro? Nacido el 16 de abril de 1992, Oyo era el segundo hijo del difunto Omukama Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III y de la reina Best Kemigisa Kaboyo. Su jurisdicción se concentraba en el reino de Toro, un territorio tradicional ubicado en el oeste de Uganda, cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, cuya población supera los dos millones de habitantes, mayoritariamente pertenecientes a la comunidad Batooro. Oyo era el decimotercer monarca de esta dinastía desde su fundación en el siglo XIX.

¿Cómo se convirtió en el monarca más joven del planeta? En 1995, tras la muerte de su padre, Oyo ascendió al trono con tan solo 3 años. Este suceso lo llevó a registrarse en el libro Guinness de los récords como el monarca reinante más joven del mundo, un título honorífico que la organización ratificó y mantuvo vigente hasta su última actualización en el año 2025.

Debido a su minoría de edad, el reino fue administrado inicialmente por un consejo de regencia liderado por la reina madre y otros miembros de la familia real. Su coronación oficial y la asunción plena de sus poderes se llevaron a cabo al cumplir los 18, en abril de 2010, en un evento que contó con la presencia del presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

El rey Oyo de Tooro en 2013, luego de haber sido coronado. Wikipedia ¿Cuál era el rol del rey Oyo en la estructura política de Uganda? Uganda es una república gobernada por un parlamento y por el presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986. Aunque las monarquías tradicionales fueron abolidas tras la independencia en 1962, el propio Museveni las restauró constitucionalmente en 1993. En este marco legal, reyes tradicionales como Oyo no tienen funciones ni facultades políticas reales, pero conservan un enorme peso e influencia como guardianes de la cultura, la cohesión social y la identidad ancestral de sus pueblos.