Quién es Haakon VIII, el nuevo rey de Noruega tras la muerte de Harald V

Tras la muerte de Harald V, el príncipe heredero Haakon, de 53 años, asumió como rey Haakon VIII de Noruega , este viernes. El nuevo monarca ya conoce parte de las responsabilidades del cargo. Durante los últimos años ejerció como regente en varias oportunidades ante el deterioro de la salud de Harald V . Ahora deberá encabezar una institución cuyo papel es principalmente simbólico, debido a que el poder político recae en un Parlamento elegido.

El nombramiento también modificó la línea sucesoria: su hija mayor, Ingrid Alexandra, pasó a ser princesa heredera y quedó como sucesora al trono.

Haakon es el hijo menor de Harald V y nació dos años después que su hermana, la princesa Martha Louise. Pese a ser menor que ella, se convirtió en heredero al trono cuando murió su abuelo, el rey Olav, en 1991. Noruega había modificado su Constitución en 1990 para establecer la prioridad de los primogénitos en la línea sucesoria sin distinción de sexo , pero la reforma no tuvo carácter retroactivo.

En un libro publicado en 1998, Haakon contó que durante su infancia soñaba con tener una tienda de juguetes, aunque pronto comprendió que su futuro estaba determinado por su posición dentro de la familia real.

El nuevo rey es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de California, Berkeley, y posee un máster en Estudios sobre el Desarrollo por la London School of Economics, con especialización en comercio internacional y África. También se formó en la Real Academia Naval de Noruega y completó un programa de formación diplomática .

Haakon VIII asumió como rey de Noruega tras la muerte de su padre. EFE

Entre sus intereses personales se encuentran el surf y el esquí. En una entrevista con la cadena NRK afirmó que, de no haber pertenecido a la realeza, se habría dedicado al surf. También es aficionado al rock y al rap y durante su juventud asistió a festivales musicales en Europa.

El matrimonio con Mette-Marit y las controversias familiares

Haakon conoció a Mette-Marit Tjessem Hoiby, entonces madre soltera, durante un festival de música en 1999. La relación generó posiciones divididas en Noruega debido, en parte, a los vínculos de ella con un ambiente festivo en el que se consumían drogas ilegales.

Haakon recibió el permiso de su padre para casarse con Mette-Marit y la boda se celebró en agosto de 2001 en la Catedral de Oslo. La pareja tiene dos hijos, Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus. El nuevo monarca también se convirtió en padrastro de Marius Borg Hoiby, hijo de una relación anterior de su esposa y quien no posee título real.

La llegada de Haakon VIII al trono se produce después de una serie de controversias vinculadas con su entorno familiar. En junio, Marius Borg Hoiby fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos de los cuatro cargos de violación que enfrentaba. También fue condenado por agresión y maltrato en el ámbito de una relación íntima. Sus abogados informaron que recurrirán las condenas.

Los retos de Haakon VIII al frente de la monarquía

El proceso judicial contra Hoiby coincidió con un nuevo escrutinio sobre los contactos que Mette-Marit mantuvo en el pasado con Jeffrey Epstein. Ella se disculpó por esa relación y sostuvo que había actuado con falta de criterio. No se le imputa ningún delito.

La hermana del rey, Martha Louise, también recibió críticas por algunas de sus creencias, entre ellas sus afirmaciones de que puede comunicarse con los ángeles.

Haakon VIII inicia así su reinado en un momento en el que el apoyo ciudadano a la monarquía registra una caída respecto de años anteriores. Una encuesta publicada en 2022 por el periódico noruego Dagbladet mostró que el 68% de los consultados estaba a favor de mantener la institución.