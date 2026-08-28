Los escandalosos mails de la flamante reina de Noruega y Jeffrey Epstein: "Las escandinavas son mejor material"

Harald de Noruega murió este viernes a los 89 años y su hijo Haakon VIII es su sucesor. Junto a él, la nueva reina es Mette-Marit de Noruega , quien supo tener un vínculo llamativo con Jeffrey Epstein , el fallecido magnate estadounidense acusado de haber operado una red de abuso de menores de edad.

En febrero de este año, cuando el gobierno de Donald Trump desclasificó más de 3 millones de documentos relacionados con este delincuente sexual, salieron a la luz decenas de correos electrónicos entre la entonces Princesa y Epstein. Pese a lo escandaloso que era el contenido de esos mensajes, Mette-Marit habló públicamente en ese momento e hizo su descargo.

De los mails publicados se desprende que llegaron a verse en reiteradas ocasiones . De hecho, en 2013 Mette-Marit visitó la mansión de Epstein , ubicada en Palm Beach, Florida, una de las propiedades en las que ocurrió gran parte de los abusos, según comprobó la Fiscalía.

La relación habría comenzado en 2011, cuando la Princesa tenía 37 años y el magnate, 58. El contacto entre ambos se sostuvo hasta 2014, al menos un año más tras ese encuentro.

Esos mensajes que intercambiaban eran en tono amistoso e incluso rozando el flirteo. “ Siempre me hacés sonreír... me hacés cosquillas en el cerebro ”, menciona uno de los correos.

Pero hubo otro que fue el que detonó el escándalo. En ese e-mail, Epstein le preguntó a Mette-Marit cómo estaba el tiempo y le dijo: "Estoy cazando esposas. París está interesante, pero prefiero a las escandinavas". Ante esto, la esposa de Haakon le respondió: "París es bueno para el adulterio. Las esposas escandinavas son mejor material". Luego, en otro correo, agregó: "Todavía estoy intentando superar el shock de que estés buscando esposa".

El horror no termina ahí. Hay mensajes que mencionan a su hijo Marius Borg. “¿Es inapropiado que una madre sugiera dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf como fondo de pantalla para mi hijo de 15 años?”, preguntó; a lo que Epstein responde: “Dejalo decidir. Una madre debería quedarse fuera de eso”. Cabe destacar que actualmente Borg está condenado por violación y violencia de género, con prisión domiciliaria.

El descargo de Mette-Marit de Noruega tras el escándalo

En marzo de este año, la entonces Princesa dio una entrevista en televisión nacional donde se la vio angustiada y admitió: "Es increíblemente importante para mí asumir la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con más detenimiento, y asumir la responsabilidad de haber sido tan manipulada y engañada".

"Por supuesto que desearía no haberlo conocido jamás", declaró a la cadena pública NRK, subrayando que eran las víctimas de Epstein quienes merecían justicia por los graves abusos sufridos. Mientras tanto, respecto a por qué visitó aquella mansión de Palm Beach en 2013, Mette-Marit dijo que "Epstein era amigo íntimo de un buen amigo" suyo, y reconoció que el último día de su estadía hubo "una situación" que la hizo sentir incómoda pero se negó a dar más detalles.

"Soy demasiado confiada, tiendo a pensar lo mejor de la gente", comentó. "Pero también decidí cortar todo contacto directo con él. Y fue por episodios como ese", concluyó.