"Fui manipulada y engañada": la princesa heredera de Noruega rompe su silencio sobre sus vínculos con Epstein

La princesa heredera de Noruega , Mette-Marit, dijo a la televisión nacional que lamenta haber conocido al fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein .

Con esas declaraciones rompió siete semanas de silencio tras revelarse la magnitud de sus contactos con él.

"Me siento tan manipulada, y cuando te manipulan, no te das cuenta al principio", declaró Mette-Marit en una entrevista de 20 minutos en la que estuvo a punto de llorar en varias ocasiones.

Hace siete semanas, los noruegos descubrieron que la princesa heredera había intercambiado cientos de correos electrónicos con el desacreditado Epstein entre 2011 y 2014, y que se había alojado en su casa de Florida cuando él no estaba.

"Es increíblemente importante para mí asumir la responsabilidad por no haber investigado sus antecedentes con más detenimiento", afirmó.

"Y asumir la responsabilidad por haber sido tan manipulada y engañada".

Mette-Marit se disculpó y admitió haber cometido un "error de juicio" después de que la estrecha relación que mantenía con Epstein saliera a la luz tras la publicación de millones de archivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de enero.

"Por supuesto que desearía no haberlo conocido jamás", declaró la princesa a la cadena pública NRK, subrayando que eran las víctimas de Epstein quienes merecían justicia por los graves abusos sufridos. Y dijo que sentía una enorme indignación por el hecho de que aún no la hubieran recibido.

Su decisión de hablar públicamente se produce tras un intenso escrutinio y presión para que diera explicaciones, incluso por parte del primer ministro Jonas Gahr Støre.

La princesa heredera no reveló muchos detalles durante la conversación, y algunas de sus respuestas sonaron defensivas.

En 2011, tres años después de que Epstein fuera encarcelado por solicitar sexo a menores, escribió: "Te busqué en Google después del último correo electrónico. Estoy de acuerdo en que no se veían bien las cosas".

Sentada durante la entrevista junto a su marido, el príncipe heredero Haakon, Mette-Marit sostuvo que "no sabía que (Epstein) era un delincuente sexual o un depredador", a pesar de que el periodista señaló que un artículo de Wikipedia sobre Epstein publicado en aquel momento dejaba claro que era un abusador convicto.

"No puedo recordarlo; fue hace 15 años", dijo.

Una "situación incómoda"

NRK La princesa heredera dijo haber llamado a su marido tras un incidente "incómodo" durante su estancia en la casa de Epstein en Florida.

En la entrevista, Mette-Marit admitió haber confiado demasiado en Epstein, pero al preguntársele por qué ni el palacio ni el Ministerio de Asuntos Exteriores sabían de su relación con él, ella respondió que se trataba de un "contacto privado" y que no informaba a todos sobre sus contactos privados.

Al preguntársele por qué pasó varios días en la casa de Epstein en Palm Beach en 2013, explicó que se debió a un conocido en común, cuyo nombre no reveló. "Epstein era amigo íntimo de un buen amigo mío", dijo.

Habló de "una situación" que la hizo sentir incómoda el último día de su estancia en la casa, pero se negó a dar más detalles, limitándose a decir que llamó a su marido al respecto.

El príncipe heredero Haakon le comentó al entrevistador que recordaba bien la llamada de Mette-Marit y cómo esa situación hizo sentir a su esposa "insegura". A pesar del incidente, la princesa heredera mantuvo contacto con Epstein durante un tiempo.

"Soy demasiado confiada, tiendo a pensar lo mejor de la gente", declaró. "Pero también decidí cortar todo contacto directo con él. Y fue por episodios como ese."

Para Tove Taalesen, corresponsal de la realeza del sitio web Nettavisen, la entrevista plantea más preguntas que respuestas. "Algo debió haber sucedido y ella no quiso contárnoslo".

"Perdió la oportunidad de ser sincera y honesta", le dijo Taalesen a la BBC.

Corbis via Getty Images El príncipe heredero Haakon y la princesa heredera Mette-Marit han estado bajo el escrutinio público por el juicio por violación que enfrenta su hijo.

La entrevista se grabó el jueves, último día del juicio por violación que enfrenta su hijo Marius Borg Høiby, que comenzó a principios de febrero, días después de la publicación de los archivos de Epstein relacionados con Mette-Marit.

El veredicto no se conocerá hasta junio, pero es evidente que la princesa esperó a que terminara el juicio antes de hablar públicamente.

Ya se sabía que la princesa heredera tenía vínculos con Epstein en 2019, cuando expresó su arrepentimiento por haber tenido contacto con él, pero la magnitud de su relación solo se esclareció con los archivos de Epstein.

En la entrevista con NRK, justificó no dar detalles de la amistad argumentando que, si bien ella y su esposo viven bajo la mirada pública, es importante tener una vida privada.

Para el historiador y corresponsal de la realeza de TV2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, ella comete un error al anteponer su privacidad a la institución de la familia real, lo que revela "una percepción de su papel incompatible con la institución".

"Esto solo demuestra que la familia real noruega y la corte real han malinterpretado lo que significa ser de la realeza, y si no rectifican, esto volverá a suceder".

También se le preguntó si tenía la motivación para seguir desempeñando su papel en la monarquía. Se informó que su salud ha sido delicada y las recientes revelaciones sobre Epstein han generado dudas entre muchos noruegos sobre su capacidad para convertirse en reina cuando el príncipe heredero Haakon ascienda al trono.

La princesa heredera, de 52 años, que padece fibrosis pulmonar, dejó claro que todo dependía de su estado de salud.

La entrevista se limitó a 20 minutos debido a su estado de salud y, según los comentaristas, no siempre fue fácil escuchar lo que decía debido a su respiración.

"Vivo con una enfermedad grave", señaló. "Eso es precisamente lo que determina si puedo seguir desempeñando mi papel o no".

"Me gustaría mucho apoyarlo en ese proyecto, si es que tengo la oportunidad de hacerlo, debido a mi salud".

Su esposo le dijo al entrevistador que, después de más de 25 años de matrimonio, seguían unidos. "Al fin y al cabo, este es nuestro proyecto, que estamos llevando a cabo juntos".

El uso del término "proyecto" resulta sorprendente, afirma la corresponsal de la realeza Tove Taalesen: "Un proyecto es algo que se hace en el trabajo, pero si eres el rey y la reina, tienes un propósito en la vida".

BBC

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FUENTE: BBC