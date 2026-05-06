Desapareció un empresario en Sudáfrica y encontraron sus restos dentro de un cocodrilo

Hace un poco más de una semana, se notificó la desaparición de Gabriel Batista , un empresario hotelero de 59 años, en el noroeste de Sudáfrica . Luego de varios días de búsqueda, ocurrió un hecho sumamente impactante: encontraron sus restos dentro del estómago de un enorme cocodrilo que habitaba el río Komati.

De acuerdo a las últimas hipótesis que consideraron los investigadores, Batista fue arrastrado por una corriente mientras intentaba cruzar con su camioneta Ford Ranger un puente durante una inundación.

Cuando se notificó la desaparición del emprendedor, las autoridades locales comenzaron la búsqueda con la suposición que el hombre podría haber sido devorado por un animal.

De esta forma, drones policiales que monitorean habitualmente la zona detectaron un “comportamiento inusual” en un cocodrilo, que tenía casi el doble del tamaño de un humano adulto, de aproximadamente 4,5 metros de largo.

"Se mantenía alejado del agua, con el estómago visiblemente hinchado y sin moverse pese al ruido de los drones y el helicóptero”, explicó el capitán de la policía Johan Potgieter a SABC News.

sudafrica empresario cocodrilo 1 Gabriel Batista, empresario que había fallecido.

Así capturaron al cocodrilo

Sudafrica Empresario Cocodrilo

Ante esta situación, los agentes decidieron sacrificar al animal y extraerlo mediante un operativo aéreo. El video de la captura del cocodrilo se publicó y viralizó en redes sociales.

Una vez en tierra, el cocodrilo fue abierto y los especialistas encontraron en su interior restos del empresario desaparecido, entre ellos un anillo que confirmó su identidad. Además, hallaron seis pares de zapatos adicionales, que podrían pertenecer a otras posibles víctimas.

sudafrica empresario cocodrilo (1) Hallaron seis pares de zapatos adicionales, que podrían pertenecer a otras posibles víctimas.

La región había registrado numerosos incidentes similares durante la temporada de lluvias intensas. En ese sentido, las autoridades no descartaron que otros restos del empresario hayan sido consumidos por distintos animales.