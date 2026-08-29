Cuenta regresiva para la visita del Papa: llega a Buenos Aires una comitiva del Vaticano

La delegación oficial de la Santa Sede arribará este domingo al Aeroparque Jorge Newbery para trabajar en la organización del viaje que León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

León XIV ya tiene fecha y desde el Arzobispado cuentan cómo será su visita.

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo a Buenos Aires para avanzar en los preparativos de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. La denominada Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede arribará al Aeroparque Jorge Newbery (AEP) a bordo del vuelo LA 2369.

La llegada de la comitiva forma parte de los trabajos previos para definir aspectos vinculados con la organización, la logística y la seguridad del viaje apostólico que León XIV realizará al país. La visita del Pontífice fue confirmada oficialmente por la Santa Sede y el Gobierno argentino a principios de agosto.

Cómo será el operativo de seguridad para la delegación del Vaticano El dispositivo previsto para la llegada de los representantes de la Santa Sede contempla un acompañamiento policial durante el traslado de la delegación. Además, se realizará un control de explosivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

Por el momento, no fueron informados los dominios de los cinco vehículos que serán utilizados para trasladar a la comitiva. La llegada de la delegación se produce mientras continúan las reuniones entre autoridades nacionales, representantes de la Iglesia y funcionarios de los distritos involucrados en la futura visita del Papa.

Aún no se informaron los vehículos que trasladarán al Papa en Argentina EFE El Gobierno ya avanza con la organización de la visita Durante los últimos días, el Gobierno nacional profundizó los preparativos para la llegada de León XIV. Esta semana, Karina Milei encabezó una reunión de trabajo con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los distritos que el Pontífice visitará durante su estadía en el país.