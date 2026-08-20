Día Mundial de la Papa Frita: 7 lugares de Buenos Aires para comer las mejores

Este jueves 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita , una excusa perfecta para darse un gusto con una de las guarniciones más elegidas por los argentinos. En Buenos Aires hay opciones para todos los gustos, desde las clásicas de bodegón hasta versiones con salsas, especias y distintas cocciones.

Para celebrar la fecha, hay distintos lugares de la Ciudad que tienen propuestas que van desde las papas tradicionales hasta opciones más elaboradas.

Cada 20 de agosto se celebra el Día Mundial de la Papa Frita.

Las papas fritas son un clásico para acompañar las hamburguesas de Williamsburg. Entre sus opciones se encuentra la edición especial Anulo Mufa, que lleva un sazonador parrillero a base de chimichurri en polvo.

El local está ubicado en Av. del Libertador 3883, Infanta, Palermo.

En esta cantina de Versalles, las papas bravas se sirven doradas, cortadas en cubos y acompañadas con crema y salsa picante.

También aparecen en los tradicionales huevos rotos con morcilla, una opción ideal para acompañar con vermut o sidra.

Está en Irigoyen 1801, Versalles.

Ribs al Río

La propuesta de Ribs al Río combina las papas con su especialidad: las carnes ahumadas. Ofrecen papas de corte crinkle, condimentadas con especias de estilo texano.

Entre las opciones se destacan las Papas Millonarias del Tío Moe, que llevan alioli, crispy mix casero y lima.

Cuenta con sucursales en Palermo, Costanera, Lomas de Zamora y Martínez, entre otras zonas.

La Boque de Palermo

El secreto de las papas de La Boque está en la doble cocción en aceite, que deja una superficie crocante y un interior más suave.

Se pueden pedir para acompañar el bife porteño de 400 gramos, una tabla de carnes o sus milanesas.

El restaurante está en Soler 5101, Palermo.

Rioba Bodegón

Rioba Bodegón ofrece tres versiones bien clásicas: papas tradicionales, a la provenzal y a caballo.

Las porciones acompañan platos como milanesas caseras, carne al horno y bife de chorizo, en una propuesta que apunta a los sabores típicos de bodegón.

Está en Costa Rica 4588, Palermo.

Mondongo & Coliflor

La propuesta de esta cantina tiene un condimento extra para este jueves: quienes pidan un corte a la parrilla reciben una porción de papas fritas de regalo.

Las papas tienen triple cocción y llevan la conocida “sal mágica” del chef Cabito Massa Alcántara, que aporta un sabor particular.

El local está en Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.

La Capitana

En este bodegón temático de Almagro, las milanesas se sirven con papas fritas hechas con papas orgánicas provenientes de una cooperativa.

La propuesta también incluye clásicos como pastel de papa, osobuco y vigilante, con platos abundantes y de perfil bien tradicional.

Está en Guardia Vieja 4446, Almagro.

Por qué se celebra el Día Mundial de la Papa Frita

No existen registros históricos que expliquen por qué se eligió el 20 de agosto como Día Mundial de la Papa Frita. Sin embargo, la fecha se popularizó como una jornada para homenajear a uno de los acompañamientos más consumidos en el mundo.

La papa empezó a cultivarse hace unos 7000 años en la región andina de Bolivia y Perú y llegó a Europa después de la conquista de América. La papa frita en bastones apareció más tarde en el continente y su origen es motivo de una histórica disputa entre Francia y Bélgica.

La versión francesa sostiene que vendedores ambulantes del Pont Neuf de París comenzaron a cortar papas en bastones y freírlas a fines del siglo XVIII. Bélgica, en cambio, atribuye el invento a sus vendedores de ferias y defiende una preparación basada en una doble cocción, primero en grasa y después en aceite.