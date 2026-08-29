El Paso a Chile reabre este lunes: desde qué hora se podrá circular

Luego de haber permanecido unos días cerrado debido a las condiciones climáticas en alta montaña, el Paso Internacional Cristo Redentor tiene fecha de reapertura . Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron que el corredor internacional volverá a funcionar desde el lunes 31 de agosto.

La decisión fue adoptada por el Comité del Sistema Cristo Redentor de las coordinaciones chilena y argentina luego de analizar los informes de transitabilidad y las condiciones meteorológicas elaborados por los equipos técnicos de vialidad de ambos países.

En ese sentido, el comunicado oficial detalla que la reapertura se concretará debido a que los informes determinaron que existen condiciones de transitabilidad segura y un escenario meteorológico favorable.

De este modo, a partir del lunes el tránsito de carga terrestre estará permitido en ambas direcciones en los horarios en los que habitualmente estaba funcionando el cruce fronterizo previo al cierre: del lado argentino, los camiones podrán circular de 9 a 21, mientras que en Chile el horario será de 8 a 20.

El Paso a Chile volverá a estar habilitado desde este lunes, según informaron las autoridades del cruce fronterizo.

Cabe resaltar que, por el momento, la medida alcanza exclusivamente al transporte de carga.

Cuándo habilitarán el paso para turistas y vehículos particulares

La reapertura para vehículos particulares, colectivos y otros medios de transporte destinados al turismo todavía no tiene fecha. Las autoridades remarcaron que las condiciones de seguridad serán determinantes para ampliar la circulación. "No se habilitará tránsito de otro tipo de vehículos", señala el comunicado difundido este sábado.

En ese sentido, desde el Sistema Integrado Cristo Redentor indicaron que más adelante se comunicarán las condiciones para la apertura al turismo, junto con las bandas horarias que permitan normalizar las actividades.

Por ahora, entonces, la reapertura del corredor internacional será exclusivamente para camiones y quedará pendiente la habilitación para quienes necesiten cruzar entre Mendoza y Chile por motivos turísticos.

Hasta dónde se puede circular este sábado

Según el parte diario de transitabilidad, los vehículos podrán circular con precaución en el tramo que conecta Uspallata y Puente del Inca. A partir de allí, la ruta se encuentra no transitable hasta la boca del Túnel Internacional.

A su vez, solicitan precaución al momento de circular en la ruta por voladuras de nieve en la calzada y probables formaciones de hielo. También informaron sobre la obligatoriedad de respetar la señalización, la portación de cadenas y respetar las indicaciones de las autoridades.

El tiempo en alta montaña

Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta parcialmente cubierto sin precipitaciones hasta el momento en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata. También se registran vientos moderados y visibilidad normal en los diferentes puntos del camino.

A primera hora de la mañana se registraron las siguiente temperaturas: