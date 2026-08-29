Quién es Cristián Mohaded, el "Messi del diseño" que pasó por Mendoza

Cristián Mohaded , el primer diseñador argentino en llegar a trabajar con marcas internacionales de la talla de Louis Vuitton y ganar el premio al mejor diseñador del año, pasó por Mendoza y su visita acaparó la atención de sus colegas a tal punto que agotaron en cuestión de horas las entradas para su disertación.

El catamarqueño en abril fue reconocido como el mejor diseñador del año en los ELLE Decoration International Design Awards , los Oscar del diseño con una noche de gala. El premio no es menor, ya que Cristián Mohaded es el primer latinoamericano en recibir el galardón que este año celebró su edición número 24.

El premio lo tomó por sorpresa, aunque lo procesó con calma los días posteriores a la ceremonia. "A veces no caigo. Caigo a los días, lo internalizo", dijo Mohaded.

"Es parte de entender que estoy haciendo bien las cosas", admitió con la tranquilidad de quien ya acumuló varios reconocimientos: el Premio Konex 2022, el Best New Weaves en 2023 y el Best Design Collection en 2022.

En la previa de la conferencia magistral en el Teatro Quintanilla organizada por el Colegio de Arquitectos de Mendoza y Alto Alberdi Studio. Cristián Mohaded hizo un repaso por su obra, su historia y el proceso creativo que lo llevó a ser el mejor diseñador del año.

En la conferencia, titulada "Curiosidad: El punto de vista cambia la perspectiva", Cristián Mohaded exploró la curiosidad como motor creativo y eje central de investigación. Además, recorrió conceptos fundamentales como la relación entre el arte, la arquitectura y el diseño, la improvisación como herramienta de descubrimiento, la materia como lenguaje expresivo y el diálogo constante entre técnicas, paisaje, tiempo y cultura.

Corsetto, el sillón creación de Corsetto Cristián Mohaded. @cristian.mohaded

"La publicidad tiene que ver un poco con la observación y la manera en que observamos y la manera en que uno se enfrenta a lo que nos rodea, cómo nos relacionamos. Y a través de esa curiosidad salen diferentes proyectos, publicaciones, temas, relaciones, no solamente a través de lo que pasa alrededor tuyo, sino también con las personas. Como diseñador, como artista, me he llevado a conectar con otras personas a través de la publicidad", contó Cristián Mohaded.

"Trabajo con todos los materiales. Me gusta salir de la zona de confort, meterme con nuevos materiales. Prefiero los más naturales, un hierro, barro", agregó.

Quién es Cristián Mohaded

Cristián Mohaded nació en 1980 en Recreo, un pueblo de Catamarca. Recordó su infancia con la siesta como pretexto para crear, no para dormir. "Era un momento para hacer maquetas, cosas. Siempre fui muy inquieto", dijo. En sus obras se ve la influencia de su niñez cruzada por su mamá tejiendo, su abuela pintando acuarelas y los artesanos de la zona.

Llegó al diseño por curiosidad: primero estudió química, pensó en ser contador, estuvo a punto de entrar a arquitectura. Cuando descubrió el Diseño industrial en la Universidad Nacional de Córdoba, tampoco fue amor a primera vista. "Durante los primeros tres años no fue algo que realmente disfruté", reconoció.

La silla de Cristián Mohaded para Louis Vuitton en la Semana del Diseño 2025 en Milán. @cristian.mohaded

Lo que sí funcionó fue la decisión de formarse más allá de las aulas. Viajó, recorrió congresos y fue construyendo una carrera que hoy lo tiene con obras en el Denver Art Museum, el Museo de Arte de Filadelfia, el Museo de Artes y Diseño de Nueva York y el Musée Les Arts Décoratifs de París. También con colaboraciones para Louis Vuitton, Loro Piana, Molteni, Etel, Roche Bobois, CC-Tapis, Moooi y Gebrüder Thonet Vienna, entre otras marcas de nivel internacional.

Desde 2008 tiene su estudio en Buenos Aires. Disfruta de una vida simple en la que prioriza ir a trabajar en bicicleta, los amigos, leer un libro y disfrutar de una buena película. Actualmente, está trabajando en proyectos en Argentina y en el exterior.

Sus obras abarcan desde pequeños objetos hasta instalaciones de sitio específico, incluyendo colecciones de mobiliario, composiciones lumínicas, esculturas e incluso dibujos. Combina expresiones contemporáneas, investigación de materiales y diversas técnicas con la influencia de Catamarca: montañas, salares, dunas de arena y volcanes.