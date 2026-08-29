Una violinista dedicará su concierto en Córdoba a su tío que fue identificado en La Perla

La música y la memoria se encontrarán este sábado en el Teatro del Libertador San Martín de Córdoba , donde la violinista Huayra Lihué Bustillo será solista junto a la Orquesta Académica y convertirá su presentación en un homenaje a su tío, Ramiro Sergio Bustillo, cuyos restos fueron identificados este año en el ex centro clandestino de detención La Perla .

La artista subirá al escenario a las 20 para interpretar el “Concierto para violín K216” de Wolfgang Amadeus Mozart, dentro del programa Mozart camino a Praga. La presentación será en reemplazo de Lucía Luque y contará con la dirección de Ricardo Sciamarella y la participación del actor Arturo Puig como narrador.

Más allá del repertorio elegido, la función tendrá un significado profundamente personal para la intérprete. Bustillo decidió dedicar su actuación a su tío identificado este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“Con profundo amor y reconocimiento, dedico este concierto a mi tío Ramiro Sergio Bustillo, secuestrado durante la última dictadura militar, cuyos restos fueron identificados este año en La Perla”, expresó la violinista.

El homenaje también estará dirigido a su abuela Encarna y a todas las familias que todavía buscan y esperan reencontrarse con sus seres queridos, en un gesto que une la historia familiar con la memoria colectiva.

Ramiro Sergio Bustillo, el mendocido hallado en Córdoba

Ramiro Sergio Bustillo Rubio nació el 7 de julio de 1950 en San Rafael, Mendoza. Estaba casado y tenía un hijo; al momento de su secuestro, su esposa estaba embarazada de su segundo hijo. Estudiaba Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), trabajaba como obrero y militaba en el Partido Comunista (PC).

El 18 de octubre de 1977, cuando tenía 27 años, fue secuestrado durante la tarde en la vía pública de la ciudad de Córdoba. Permaneció cautivo en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio D2, División Informaciones de la Policía de Córdoba, y La Perla. Los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados el 25 de agosto de 2016, en el marco de la sentencia de la Megacausa “La Perla-La Ribera-D2”.

Casi 50 años después, en marzo de 2026, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó sus restos a partir de las excavaciones realizadas en Loma del Torito, en predios del Ejército próximos al ex Centro Clandestino de Detención La Perla. Ramiro había sido desaparecido como parte de un plan de exterminio que buscó borrar su historia, pero su identidad pudo ser recuperada décadas después.

La trayectoria de la violinista

La trayectoria de Huayra Lihué Bustillo comenzó desde muy temprana edad. Cuando tenía apenas 10 años representó a la Argentina en las Olimpíadas de Japón de 1997, una experiencia que marcó el inicio de una carrera desarrollada junto a destacados referentes del violín.

Con el paso de los años, la intérprete profundizó especialmente su trabajo sobre el repertorio barroco, aunque su recorrido artístico también incluyó propuestas de música contemporánea, tango y folklore argentino.

Actualmente forma parte de la Orquesta Sinfónica de Córdoba y del Ensamble Concentus de Buenos Aires, mientras continúa desarrollando una carrera vinculada a distintos períodos y estilos musicales.

Este sábado, su violín tendrá entonces un doble sentido: será parte de una obra de Mozart y, al mismo tiempo, una forma de recordar a un familiar cuya historia permaneció durante décadas atravesada por la ausencia y que este año pudo finalmente tener un nombre y un lugar en la memoria.