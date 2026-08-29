SUBE en septiembre: cuánto saldo negativo tendrán las tarjetas para viajar sin recargarlas
La tarjeta SUBE tendrá distintos límites de saldo negativo en septiembre. Cuánto se podrá usar para viajar en colectivo, tren y subte sin cargar crédito.
El saldo negativo de la tarjeta SUBE permite que millones de pasajeros puedan viajar aún si se quedan sin crédito. En septiembre, los montos vigentes dependen del medio de transporte y establecen cuánto descubierto puede utilizarse para pagar colectivos, trenes y subtes.
De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en septiembre
El monto disponible cambia según el servicio. En septiembre, los valores son:
- Colectivos del AMBA y nacionales: $1.200 de saldo negativo.
- Subte de la Ciudad de Buenos Aires: $1.200.
- Trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano: $650.
- Línea Urquiza: $480.
En el caso de los colectivos, el saldo negativo permite cubrir un boleto mínimo o determinados tramos medios. En el subte, permite realizar un viaje sin contar previamente con crédito suficiente.
Para los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano, el descubierto alcanza para viajes de primera y segunda sección. La Línea Urquiza cuenta con un monto diferenciado de $480 debido a su esquema de recambio técnico.
Cuánto saldo se puede cargar en la tarjeta SUBE
La tarjeta SUBE registrada permite acumular hasta $40.000 de saldo, un límite que posibilita realizar cargas de mayor volumen.
Además, la funcionalidad Carga a Bordo permite validar las cargas realizadas mediante canales digitales directamente en las validadoras de los colectivos.
Esta herramienta se encuentra disponible en el AMBA y en distintas ciudades del interior del país, por lo que los usuarios no necesitan acudir a una Terminal Automática SUBE para validar el saldo adquirido de manera digital.
Quiénes tienen descuento en la SUBE
En septiembre también continúa el beneficio de la Tarifa Social Federal, que permite acceder a un 55% de descuento sobre la tarifa base de cada viaje.
El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, trabajadores de casas particulares, veteranos de Malvinas y titulares de asignaciones universales, entre otros beneficiarios contemplados dentro del esquema.