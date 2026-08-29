SUBE en septiembre: cuánto saldo negativo tendrán las tarjetas para viajar sin recargarlas

El saldo negativo de la tarjeta SUBE permite que millones de pasajeros puedan viajar aún si se quedan sin crédito. En septiembre , los montos vigentes dependen del medio de transporte y establecen cuánto descubierto puede utilizarse para pagar colectivos, trenes y subtes.

El monto disponible cambia según el servicio. En septiembre, los valores son:

El saldo negativo de la tarjeta SUBE varía según el medio de transporte. Foto: Archivo MDZ

En el caso de los colectivos, el saldo negativo permite cubrir un boleto mínimo o determinados tramos medios. En el subte, permite realizar un viaje sin contar previamente con crédito suficiente.

Para los trenes Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín y Belgrano, el descubierto alcanza para viajes de primera y segunda sección. La Línea Urquiza cuenta con un monto diferenciado de $480 debido a su esquema de recambio técnico.

La tarjeta SUBE registrada permite acumular hasta $40.000 de saldo, un límite que posibilita realizar cargas de mayor volumen.

Además, la funcionalidad Carga a Bordo permite validar las cargas realizadas mediante canales digitales directamente en las validadoras de los colectivos.

Esta herramienta se encuentra disponible en el AMBA y en distintas ciudades del interior del país, por lo que los usuarios no necesitan acudir a una Terminal Automática SUBE para validar el saldo adquirido de manera digital.

Quiénes tienen descuento en la SUBE

En septiembre también continúa el beneficio de la Tarifa Social Federal, que permite acceder a un 55% de descuento sobre la tarifa base de cada viaje.

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, trabajadores de casas particulares, veteranos de Malvinas y titulares de asignaciones universales, entre otros beneficiarios contemplados dentro del esquema.